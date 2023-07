IO:Electro&Home celebra el seu primer aniversari tecnològic

Aquesta setmana, IO:Electro&Home celebra el seu primer aniversari i ho vol festejar als quatre vents. Des d’avui i fins al pròxim 20 d’agost (o fins a exhaurir existències), la botiga especialitzada en grans i petits electrodomèstics i productes i accessoris electrònics t’ofereix més de 180 productes als millors preus tant d’Andorra com de Catalunya. Ofertes i promocions d’aniversari que no pots deixar escapar i que ja pots consultar a través del catàleg elaborat per celebrar l'efemèride.

Marques capdavanteres en imatge i so, telefonia i petit i gran electrodomèstic, com Sony, LG i Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi, Smeg, Dyson, Rowenta, Bosch i AEG, entre altres, se sumen a l'aniversari d'IO:Electro&Home oferint productes a uns preus d'escàndol i que, a més a més, venen amb regal. I si ets un gamer declarat i tens ganes de renovar algun dels teus accessoris gamer, ara és el teu moment.

Més enllà dels productes gamer també tens al teu abast accessoris per la teva cura personal o per gaudir i mantenir una bona salut sexual.

Les grans ofertes estan disponibles tant a IO:Electro&Home d’Epizen com a IO:Electro&Home de l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella i estaran a l’abast de tothom fins a exhaurir existències.