It's barbacoa time

Les barbacoes ho arreglen tot!!! Què vols fer una trobada amb amics per gaudir amb ells d'una jornada lúdica? Què vols organitzar un àpat familiar per passar una bona estona amb els teus? Doncs la barbacoa és la millor aliada en tots aquests escenaris. La barbacoa ens uneix, és com una mena de ritual, però qui està davant el foc n'ha de saber (almenys una mica). És veritat, que quan organitzem una barbacoa, cada comensal té el seu paper i el que acaba perdent-se part de la festa és qui està controlant la brasa.

Ara que els dies són més llargs i que el sol fa acte de presència ens ve més de gust passar llargues estones a l'exterior. Envegem aquells que tenen un petit jardí o una bona terrassa, però alhora ens aprofitem d'ells perquè organitzin una barbacoa. A la tercera planta de Pyrénées Andorra tens tot el material que necessites per celebrar una barbacoa com mana la tradició. De fet, els grans magatzems disposen d'aquelles marques que han suposat una evolució en el sector de les barbacoes.

És el cas de la marca Weber que presenta diferents varietats de barbacoes, com ara, de gas, carbó, elèctriques, pellets de fusta i portàtils.

Una de les coses més empipadores de les barbacoes és el fum i potser l'olor que desprenen que acaba adherint-se a la roba. Això no passa amb les barbacoes de Lotus Grill que permet cuinar amb carbó, però amb un sistema que evita la producció de fum. Les barbacoes Lotus Grill també les pots trobar a la secció de llar de Pyrénées Andorra, a la tercera planta. Està disponible en quatre mides diferents i de diversos colors.