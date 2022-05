Ja hi ha 250 refugiats ucraïnesos, el topall màxim que va fixar el Govern

Andorra la VellaUn total de 250 refugiats ucraïnesos ja han sol·licitat per acollir-se a la protecció temporal i transitòria per raons humanes, el topall inicial que havia fixat el Govern. En aquest sentit, l'executiu no descarta poder ampliar la quota, però remarquen que cal ser prudents, i de fet, manifesten que si es compara amb els territoris veïns, "la nostra proporció de refugiats és molt alta", ha manifestat el ministre portaveu, Eric Jover, qui ha afegit que tenen la tranquil·litat que totes les persones procedents d'Ucraïna poden estar al país durant tres mesos amb el visat turístic i això els dona marge. D'altra banda, en el registre consular hi ha 324 inscrites.

D'aquestes 250 sol·licituds, 242 ja tenen una resolució favorable i quant a la resta, una persona resta pendent de passar la revisió mèdica i set de ser vacunats contra la Covid-19, un dels requisits de l'executiu per poder-se acollir a aquesta protecció. El ministre també ha informat que actualment hi ha 66 menors escolaritzats. A més, en aquests instants ja s'han desenvolupat 89 ajuts per cobrir necessitats i bàsiques i s'han donat als nuclis familiars 69 targetes de prepagament per centres comercials, 81 targetes de prepagament per transport i 62 targetes de prepagament d'Andorra Telecom. Jover també ha comentat que amb la xarxa de cooperació, s'han derivat 41 nuclis familiars cap a la Creu Roja i 51 cap a Càritas.

S'amplia la llista de persones a les quals se'ls pot bloquejar els actius

D'altra banda, l'executiu ha aprovat un nou decret de sancions internacionals associats al conflicte d'Ucraïna. En aquest sentit, s'ha actualitzat i ampliat la llista de les persones físiques i jurídiques russes i bielorusses a les quals se'ls pot aplicar mesures de bloqueig d'actius en dues persones, tal com va anunciar la Unió Europa el 21 d'abril. En l'actualitat, hi ha 1.094 persones físiques que apareixen a la llista de Rússia i 83 persones jurídiques, i pel que fa a Bielorússia, la xifra és de 183 persones físiques i 27 jurídiques. Jover també ha comentat que de moment no s'ha hagut de bloquejar cap actiu a Andorra.