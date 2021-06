Jacques Chaderat i Andreu Capmany, guanyadors de la 32a Olimpíada Matemàtica

Andorra la VellaLa conselleria d'Educació de l'ambaixada d'Espanya a Andorra i el col·legi espanyol María Moliner, sota el patrocini de MoraBanc, han celebrat aquest dijous a l'auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià la cerimònia de lliurament de premis corresponents a la 32a edició de l'Olimpíada Matemàtica, un acte que ha estat presidit per la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros.

Així, els guanyadors d'aquesta edició han estat, en primer lloc, Jacques Chaderat, del Lycée Comte de Foix, i com a segon, Andreu Capmany, de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino. Tanmateix, s'ha aprofitat l'esdeveniment per lliurar els premis corresponents al 28è Concurs per a l'elaboració del cartell anunciador de l'Olimpíada. En aquest cas, les tres primeres posicions han estat per Àneu Escribano (Sant Ermengol), Ona Torres (Janer) i Lídia Rosales (Maria Moliner) respectivament. Tot i això, també han rebut premis els quinze finalistes de l'Olimpíada i els deu finalistes del concurs de cartells.

Per a aquesta edició s'ha comptat amb la participació de la totalitat dels centres de secundària del país, entre els quals hi ha el María Moliner, el Sant Ermengol, el Janer, el col·legi Sagrada Família, l'Àgora International School, el Lycée Comte de Foix, l'escola andorrana de Santa Coloma, la d'Encamp i la d'Ordino. En total han pres part de la prova fins a 79 estudiants (39 noies i 40 nois), tots ells matriculats en segon d'Educació Secundària Obligatòria o amb un nivell equivalent i preseleccionats per la seva escola.

La novetat d'aquest any ha consistit en què s'ha dut a terme una sola prova que va tenir lloc el 4 de maig de forma simultània a cada centre educatiu, amb una connexió telemàtica entre totes les aules a través de videoconferència. Malauradament, a causa de la pandèmia, els dos primers classificats no podran representar Andorra en la final de l'Olimpíada Matemàtica d'Espanya. Quant al concurs de cartells, els 45 preseleccionats corresponen a 31 noies i 14 nois.