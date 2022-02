Jordi Escura: “L’objectiu és creuar la frontera aquesta nit i a partir d'aquí no sabem absolutament res”

Andorra la VellaEl preparador físic de la selecció femenina de futbol d’Ucraïna, l’andorrà Jordi Escura, juntament amb el seleccionador de l’equip, el català Lluís Cortès, fa més d’un dia que van iniciar la sortida del país est-europeu. Per via terrestre, en una furgoneta de la Federació de futbol, van trigar 19 hores per recórrer els aproximadament 500 quilòmetres que separen la capital, Kíev, de la ciutat fronterera Lviv, on han arribat aquest divendres al matí. Entrevistat aquest divendres a la tarda a Rac1, Escura ha explicat que preveuen crear la frontera per entrar a Polònia aquest mateix divendres a la nit i que a partir d’aquí no saben com s’ho faran per tornar a casa: “Algun avió més enllà de la frontera que pugueu agafar?”, els ha preguntat el periodista. “No tenim ni idea, sincerament, de com ho farem. Esperem creuar la frontera aquesta nit, i a partir d’aquí no sabem res més. Ens acompanyaran a una estació o aeroport i a partir d'aquí ja ens espavilarem, però tenim 0 previsió ara mateix”, ha respost l’andorrà. Lviv és a 50 quilòmetres aproximadament de la frontera polonesa.

Escura ha explicat que durant les 19 hores de viatge en furgoneta “hi ha hagut un moment aquesta nit que no sabíem on érem, en un camí de terra, el conductor ens ha dit que era més curt per allà i ens l’hem cregut. Ha estat un tros de mitja hora que ens ha descol·locat una mica”. També ha relatat un altre moment tens del viatge: “Ha estat complicat, sobretot ahir dijous, quan intentàvem sortir de Kíev i estàvem 20 minuts parats sense que es mogués cap cotxe i sabent que havíem de sortir d’allà. Per sort, mica en mica, el trànsit va anar fluint, i va millorar, però van ser 6 o 7 hores d’incertesa”.

Sobre la sortida de la capital ucraïnesa, l’andorrà ha explicat que “alguns ens deien de quedar-nos a l’hotel. Nosaltres vam decidir que la millor opció era marxar i afortunadament així ho vam fer. Avui em comentava el Lluís que a l’hotel on érem nosaltres, al cap d’una estona, els empleats van marxar i van deixar els clients sols a l’hotel”. També a Kíev, “tenim dues jugadores que aquesta nit han dormit al metro. Tenim jugadores que els seus pares estan a primera línia de foc i altres que no poden contactar amb la seva família”.