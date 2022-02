Cinc hores per recórrer 20km, l’odissea d’un andorrà per sortir de Kiev

Andorra la VellaLluís Cortés, seleccionador de la selecció femenina d'Ucraïna, i el preparador físic de l’equip, l’andorrà Jordi Escura, van arribar dimecres a Kíev i l'atac rus els ha agafat a un hotel cèntric de la capital. Estan a punt de sortir de la ciutat per anar a Lviv, a prop de la frontera amb Polònia per abandonar el país. "Kiev es veu tranquil, no es veu fum ni res estrany, no hi ha militars fora de l'hotel, no tenim sensació de perill, però sí hi ha menys gent de l'habitual al carrer. Cap a primera hora del matí, el Jordi Escura m'ha avisat que havia sentit com tres petards. No penses que pugui ser una bomba però han començat a sonar les sirenes antiaèries", ha explicat Cortés a l'ARA.

Escura també ha parlat aquest dijous al matí a RTVA, i ha dit que “aquesta nit he sentit sorolls que semblaven bombes". "Cap a l'est no podem anar, cap al sud, tampoc. Tothom té pors i dubtes, intentem buscar solucions amb calma i serenor", ha afegit. De moment la recomanació que li han fet és que es mantingui a l'hotel a l'espera que la diplomàcia trobi les vies per a la repatriació.

L’ex preparador del Barça femení ha difós un tuit, a les 13h hora andorrana, per mitjà del qual explica que es troben en una furgoneta, de camí cap a Lviv, a l’oest d’Ucraïna. Afegeix que es troben bé i que estan en contacte amb l’ambaixada espanyola.

Ara mateix ens trobem en una furgoneta que ens ha facilitat la federació de futbol intentant sortir de Kiev per anar direcció a Lviv. La situació és caòtica perquè hi ha molt tràfic i avancem molt a poc a poc. Però estem bé i en contacte amb l’embaixada. Seguirem informant🙏🏻 — Lluís Cortés (@Llcortes14) 24 de febrero de 2022

Cap a les 16h, hora andorrana, Jordi Escura ha difós un tuit per explicar la lenta sortida del país que están tenint. “Seguim el camí de sortida. Portarem unes 5h al cotxe i fets uns 20kms. Autopista saturada i gent amb les bosses intentant marxar”.

Seguim el camí de sortida. Portarem unes 5h al cotxe i fets uns 20kms. Autopista saturada i gent amb les bosses intentant marxar pic.twitter.com/Le58b7lxgD — Jordi Escura (@EscuraJ) 24 de febrero de 2022

Les companyies aèries estan evitant entrar a l'espai aeri ucraïnès davant l'atac rus i opten per passar per altres països encara que representi un trajecte més llarg. Segons la web de seguiment de vols FlightRadar, cap avió sobrevola ni Ucraïna ni les regions frontereres de Rússia i Bielorússia, on els últims mesos s'ha acumulat el gros de les tropes per envair el país. Des d’aquest dijous al matí s'acumulen els vehicles a les sortides de diverses ciutats ucraïneses: són ciutadans que intenten fugir davant l'amenaça russa. A Kíev, on han sonat les sirenes antiaèries, alguns refugis es comencen a omplir.

Recordem que el president Rus, Vladimir Putin, ha anunciat aquesta matinada una operació militar a l'est del país, a la zona del Donbass, i poques hores després s'han sentit els primers bombardejos, fins i tot a Kíev. El president ucraïnès ha cridat a la calma a la població civil i ha declarat l'estat marcial. Un funcionari ucraïnès ha informat que almenys hi ha set persones que han mort en atacs aeris. Anton Heraixtxenk, assessor del ministre de l'Interior, ha dit a les xarxes socials que sis persones han mort i set més han resultat ferides en un atac aeri contra una base militar fora del port d'Odessa, al mar Negre. Una persona més ha mort i dues han resultat ferides en un bombardeig a Mariupol.