L'agència de ciberseguretat, en marxa al setembre

Andorra la VellaEl Govern treballa en la implementació del programa de transformació digital d'Andorra, que preveu un total de 50 línies d'actuació i 131 iniciatives que haurien d'estar implementades el 2024. Entre les propostes més immediates d'aquest projecte hi ha la creació i posada en funcionament de l'agència de ciberseguretat, un organisme que començarà a caminar al mes de setembre, quan es farà la creació formal, tal com ha explicat el secretari d'Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, Cesar Marquina. També es posarà en marxa un programa de suport a la digitalització de les empreses, cap a finals d'any, amb la voluntat de saber quina és la seva situació i els projectes que han d'emprendre.

D'aquesta manera, tal com ha detallat Marquina en les declaracions posteriors a la presentació que s'ha fet als actors econòmics, polítics i socials del programa de transformació, l'agència serà un organisme adscrit al ministeri competent en economia i s'està preveient que sigui un organisme extern a l'administració central "però de l'àmbit públic". De fet, no ha descartat que pugui estar encabit dins d'alguns dels organismes existents, com per exemple Andorra Recerca i Innovació. Així, al setembre és previst que es publiqui el decret de creació formal d'aquesta agència, que posteriorment la llei "dotarà de competències concretes". De fet, és previst que aquesta llei pugui rebre llum verda cap a finals d'any però mentrestant l'agència ja podria començar a desenvolupar algunes tasques. La idea és que inicialment arrenqui amb una persona que ha de ser la que "ha de construir els projectes". Per contractar aquest treballador es farà un concurs i Marquina ja ha destacat la dificultat que hi pot haver d'aconseguir aquest talent, amb la qual cosa potser es podrien buscar "aliances". Aquest organisme haurà de garantir la seguretat digital i també fer "conscienciació i divulgació", ja que el secretari d'Estat de Transformació Digital ha posat en relleu que "cada cop que hi ha un incident es deu a la manca de coneixement dels usuaris o els professionals que es dediquen a les TIC". A més, l'agència comptarà amb un centre de resposta d'incidents, que serà "un punt únic" en cas d'incidències de ciberseguretat i que també és un centre requerit per la normativa europea per a les col·laboracions internacionals. Per tant, encara que al setembre comenci a caminar és evident que aquest organisme "haurà d'anar creixent a mesura que passi el temps".

Pel que fa al programa per al suport a les empreses, Marquina ha destacat que podria estar en marxa a finals d'any i que la intenció serà "buscar el compromís de les empreses per fer auditories de situació per determinar quins són els projectes més idonis a dur a terme", de la mà de l'administració, que farà l'acompanyament.

En aquest sentit, tant Marquina com el cap de Govern, Xavier Espot, que també ha pres part en la presentació, han incidit en el fet que per fer realitat la transformació digital cal la implicació de tothom. El secretari d'Estat ha emfasitzat que els avantatges de la digitalització són "eficiència, comoditat, agilitat, simplicitat per a empreses, per al ciutadà i per a qualsevol que vulgui venir a viure" al país. Així, s'ha detallat la feina que ha començat a fer l'administració per a la digitalització de processos en els quals s'ha avançat fins a aconseguir un 5% dels 1.000 que s'han calculat que existeixen.

El cap de Govern ha destacat que aquesta transformació digital és "l'assignatura pendent" del país i ha subratllat que el programa de transformació és "ambiciós" i preveu una inversió de 20,6 milions d'euros. Espot ha manifestat que la pandèmia encara ha fet més evident la necessitat de digitalització i que Andorra ha d'aprofitar la quarta revolució digital per situar-se en un lloc estratègic.