L'Agència Nacional de Ciberseguretat alerta de casos de 'carding'

Andorra la VellaL’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI) d'Andorra ha emès una alerta davant l'increment dels casos de "carding", una pràctica delictiva en línia relacionada amb l'ús no autoritzat de targetes de crèdit o dèbit per fer compres o transaccions financeres.

Els ciberdelinqüents recorren a diverses tècniques com el phishing, smishing, vishing o la creació de webs malicioses per obtenir la informació de les targetes. Un cop en posseir aquesta informació, fan compres en línia o telefòniques de forma discreta i seqüencial per evitar ser detectats.

Els usuaris es poden veure afectats amb càrrecs no reconeguts a les seves targetes, i també poden posar en perill la seva privadesa i seguretat, ja que els ciberdelinqüents poden obtenir dades personals i financeres.

Per prevenir aquest tipus de frau, s'aconsella no compartir informació personal o financera amb desconeguts, evitar clicar en enllaços o descarregar fitxers adjunts de fonts sospitoses i utilitzar contrasenyes segures i úniques per a cada compte. Mantenir els programes actualitzats i activar el doble factor d'autenticació per a pagaments amb targeta també són mesures clau per protegir-se.

L'OSI insta els usuaris a mantenir-se alerta davant possibles intents de "carding" i a reportar qualsevol activitat sospitosa a les autoritats corresponents.