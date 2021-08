L'Alt Pirineu encara amb optimisme l'arribada de turistes durant l'agost

Andorra la VellaEl sector turístic del Pirineu confia un any més en els visitants de proximitat i en les reserves d'última hora per omplir aquest mes d'agost, segons publica RàdioSeu. De fet, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida confia a "igualar els nivells de l'estiu del 2019", quan es va assolir el rècord absolut a la demarcació, i encara l'agost amb bones expectatives d'ocupació.

Les reserves als hotels del Pirineu es mouen actualment entre el 80% i el 90% i la Federació d'Hostaleria de Lleida preveu que molts establiments freguin la plena ocupació, especialment durant els caps de setmana de les tres primeres setmanes del mes, segons ha avançat el president de l'entitat, el pallarès Josep Castellarnau.

L'ocupació als establiments de turisme rural rondarà el 100% al Pirineu, i a les Terres de Lleida es quedarà entre el 60% i el 70%. El sector ha rebut algunes cancel·lacions de reserves per la prohibició de reunions de més de deu persones, però s'estan cobrint amb grups més petits.

Pel que fa als càmpings, les reserves mantenen un bon ritme arreu de la demarcació i preveuen una ocupació d'entre el 95 i el 100% la primera quinzena d'agost, i nivells també alts la resta del mes. Fa dies que no hi ha bungalous lliures per a l'agost, mentre que les zones d'acampada estan al 80% però esperen que també s'acabaran omplint. La majoria de turistes que visitaran aquest estiu les comarques de l'Alt Pirineu són de Catalunya mateix, ja que, segons reconeix Josep Castellarnau, són el client més fidel.