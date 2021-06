L'ambient festiu i la 'gresca' tornen a la plaça dels Arínsols

EncampEncamp viu un cap de setmana ple de celebracions gràcies a la recuperació presencial de la Festa del Poble després d'un any d'aturada. Jocs infantils aquàtics, actuacions musicals i la interpretació de l'Encamp de Gresca, a càrrec de l'Esbart Sant Romà, són les ofertes que configuren el programa d'aquest any. De fet, el ball tradicional és el segon any que s'interpreta a la plaça dels Arínsols després de presentar-lo oficialment el 2019, ja que l'any passat, a causa de la pandèmia, va haver-se de passar al format telemàtic.

Malgrat que la cònsol major encampadana, Laura Mas, s'ha felicitat perquè aquesta és la primera festa popular de la parròquia amb una programació "més similar a l'habitual", els integrants de l'Esbart Sant Romà no han pogut treure a ballar enguany a la ciutadania i autoritats per cloure la seva actuació per tal de donar compliment a les mesures Covid.

Per a la corporació, poder recuperar la celebració de l'Encamp de Gresca "representa una satisfacció" i dona "esperança" per a edicions futures. La cònsol ha explicat que, per tal d'evitar qualsevol mena de perill, tots els integrants de l'Esbart s'han sotmès a proves TMA, la qual cosa ha facilitat que hagin pogut ballar sense mascareta.

Un altre dels punts forts està sent la música, on s'ha fet una clara aposta pel talent encampadà i nacional. "Tenim grups molt bons al país que també han passat un moment crític i, per tant, no podia ser d'una altra manera que les administracions, i en aquest cas el comú d'Encamp, aposti per ells", ha manifestat Mas. Amb la bona situació epidemiològica actual, la corporació va decidir organitzar la major part dels esdeveniments que giren entorn de la Festa del Poble a l'aire lliure, tot i que la cònsol ha manifestat que encara cal anar "amb molta cautela".

Fins al moment, la festivitat està sent un èxit, i així es pot comprovar amb la gran quantitat de persones que es van apropar aquest divendres a la plaça Sant Miquel per gaudir de l'inici de la festa. Com a punt fort, aquesta nit tindrà lloc el concert de 'La Pegatina', que donarà el tret de sortida a partir de les 22 hores. A més, el cap de setmana també té una clara voluntat d'enforcar-se en els més petits, ja que s'han dissenyat jocs per a ells i activitats aquàtiques.