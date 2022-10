L'andorrà Lance Henderson guanya el Campionat Individual dels Petits Estats d'Europa

Andorra la VellaDel 24 de setembre al 2 d’octubre s’ha celebrat a Vaduz (Liechtenstein) la quarta edició del Campionat Individual dels Petits Estats d’Europa. Enguany el representant del Principat ha estat el gran mestre Lance Henderson, qui partia com a favorit, ja que era el jugador amb més ELO FIDE del torneig, el qual ha comptat amb els representants de Mònaco, Xipre, Luxemburg, Illes Feroe, Guernsey, Jersey, San Marino, Liechtenstein i Malta.

Aquesta vegada el nostre representant ha pogut complir els pronòstics i endur-se la victòria gràcies al seu magnífic resultat, set victòries i dues taules, per totalitzar 8 punts dels 9 possibles, mig més que el segon classificat, el gran mestre monegasc Igor Efimov i un punt d’avantatge respecte el jugador revelació, el jove representant feroès de només 16 anys Luitjen Akselsson Apol, que ha finalitzat amb 7.

Pot semblar una victòria fàcil, però el cert és que aquesta s’ha aconseguit gràcies a les quatre victòries consecutives del Lance que ha neutralitzat així l’espectacular inici de torneig del jugador de Fèroe que va encadenar 7 victòries consecutives, algunes d’elles enfront jugadors teòricament superiors com Efimov o Michaelides.

Amb això, a manca de dues rondes Apol liderava amb 7 de 7, mentre que Lance es trobava amb 6 de 7, però amb l'encreuament entre ells pendent per la darrera ronda. A la vuitena Lance es desfeia amb relativa facilitat del representant de San Marino, però tot indicava que Apol aconseguiria la vuitena victòria davant el mestre internacional Fred Berend (LUX). Però quan ja havia aconseguit un avantatge decisiu diverses imprecisions van permetre Berend capgirar la partida i aconseguir la victòria.

D’aquesta manera la novena ronda va resultar decisiva per decidir el podi del torneig amb l’enfrontament directe entre Luitjen Akselsson Apol amb les blanques contra Lance Henderson amb negres.

Si ens fixem amb l’ELO dels dos jugadors hom podria pensar que la victòria seria senzilla per Lance, però en situacions de pressió i tenint en compte que ambdós jugadors són molt joves, sempre poder sorgir les sorpreses. Finalment Lance va controlar en tot moment al seu rival duent la partida a una posició complicada on els seus profunds coneixements estratègics i la seva experiència van demostrar-se com superiors.

Important victòria que li permet per tant endur-se la primera plaça del torneig i per tant és el primer representant del país que ho aconsegueix. El gran mestre Oscar de la Riva fou segon en dues ocasions, Xipre (2014) i Luxemburg (2016), mentre que el mestre internacional Robert Alomà va acabar quart a Feroe (2018).

Cal destacar també la bona organització realitzada per la Federació d’Escacs de Liechtenstein que ha cuidat tots els detalls perquè els jugadors es trobessin

còmodes, un bon hotel (Hotel Vaduzerhof), àpats en un restaurant proper, excursions programades i una bona sala de joc, el Liechtenstein Museum. En resum,

un excel·lent torneig del que els jugadors s’han endut un bon record en el primer esdeveniment oficial ESNA organitzat a Liechtenstein. Podeu trobar els resultats i classificació del torneig al següent enllaç de Chess-Results.com.