L'Andorra Sax Fest i l'ambaixada francesa presenten el concert de WaaX Jazz Band

Andorra la VellaL'Andorra Sax Fest, amb la col·laboració de l'ambaixada de França, ofereixen el concert de WaaX Jazz Band, que tindrà lloc el pròxim dimecres 11 de maig a les 21 hores al Teatre Comunal d'Andorra la Vella. Així ho han informat aquest dimecres en roda de premsa el president de l'associació de Saxofonistes d'Andorra i director del festival, Efrem Roca, i l'ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, qui han posat en relleu que la institució manté un acord de col·laboració amb l'esdeveniment des del 2014.

En aquest sentit, Roca ha assenyalat que el partenariat de l'ambaixada amb la iniciativa no es basa "només a fer concerts", sinó que "participa de l'esperit de l'esdeveniment, a ajudar als joves saxofonistes a créixer en el món musical i a formar-se". El director ha apuntat que el grup, un quintet de jazz francès, es va crear el 2018 sota la iniciativa del saxofonista Raphael Illes.

En referència al caràcter musical, han manifestat que la formació explora un so més elèctric i urbà, "un jazz més evolucionat", i es troba influenciat per Weather Report, Coltrane o David Bowie, entre altres. Les entrades pel concert es poden adquirir a l'ambaixada francesa o a través de Code tickets per deu euros.