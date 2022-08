L'aparcament dels Pouets es convertirà en magatzem comunal

Andorra la VellaL’aparcament vertical dels Pouets construït als anys 90 i que mai ha acabat de funcionar bé i que porta tancat des del 2017 tindrà un destí final com a magatzem per al comú. Aquest és l’únic ús que se li pot donar, segons ha explicat la cònsol major Conxita Marsol. La idea inicial era que es convertís en la sortida del Telefèric al Pic de Carroi, però cap dels possibles aspirants volia situar en aquest edifici el punt d’inici del giny.

Segons la cònsol, l’aparcament “és una gran nau gegantesca i als laterals hi ha com uns nínxols perquè puguis posar els cotxes, hi ha una mena de cinta transportadora al mig i una mena de mà amb un robot que va col·locant els cotxes… difícil, per altre costat, és una infraestructura de formigó molt potent que ajuda a la contenció de la muntanya i de la caiguda de blocs rocosos i és difícil tocar-lo”.

Respecte al futur d’aquest edifici, Marsol ha indicat que “nosaltres estem mirant d’estudiar si ho podríem convertir en magatzems per al comú amb aquest sistema. A part d’això, poca cosa més s’hi pot fer. Tornar a fer un aparcament, almenys mentre jo sigui cònsol, ja està descartat, perquè ja conec, a més, el tema de quan era secretària del comú i hem tingut massa males experiències i no val la pena tornar-ho a provar. Esperem una mica i potser sí que pot acabar sent un magatzem còmode per deixar tot el material de l’enllumenat de Nadal, que només l’has de tocar dues vegades a l’any, o coses d’aquestes. He demanat que ho estudiïn i veurem”.