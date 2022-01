L'auditoria del Palau de Gel fixa que cal invertir un milió d'euros en cinc anys

CanilloTal dia com avui de fa 10 anys, el 2 de gener de 2012, va ser notícia...

El Palau de Gel d'Andorra a Canillo ha encarregat una auditoria d'instal·lacions que conclou que després de 23 anys de funcionament hi ha diverses parts de l'edifici que estan arribant al final de la seva vida útil, i que per tant és necessari fer inversions per valor d'aproximadament un milió d'euros durant els propers cinc anys. El director del Palau de Gel, David Caubet, ha explicat a l'ANA que s'hauran de canviar les cobertes de l'edifici, de la pista de gel i de la piscina, així com renovar la maquinària de fabricació del gel i substituir el gas per un de més ecològic. D'altra banda, Caubet ha destacat que després de les externalitzacions del gimnàs i del restaurant, ja s'està començant a notar un increment d'usuaris.

El director del Palau de Gel, David Caubet, ha explicat a l'ANA que s'ha fet una auditoria d'instal·lacions i un estudi d'eficiència energètica, i que el resultat és que s'han de dur a terme inversions per un milió d'euros durant els pròxims cinc anys. De moment, durant el 2012 es farà una primera intervenció al sostre de l'edifici, es millorarà l'eficiència energètica i es rebaixarà el cost de gasoil de la piscina i la pista de gel, tot plegat per un import de 120.000 euros. De cara als anys següents, les actuacions s'han dividit per zones per fragmentar la inversió, i també caldrà pensar en canviar tota la maquinària de la pista de gel.

A nivell dels comptes, va ser al 2009 quan el Palau de Gel va registrar una davallada important d'ingressos del voltant del 9%, i durant els exercicis següents s'ha pogut estabilitzar la baixada però de moment els ingressos no s'han pogut incrementar. El que s'ha fet és un esforç important per reduir despeses, i s'ha aconseguit baixar la despesa de compres entre un 10 i un 20%, i un 6% cada any la de personal.

Segons Caubet, el problema del Palau de Gel no és la pista ni la piscina, ja que aquestes instal·lacions han aconseguit petits increments dels ingressos durant els darrers quatre anys. El que ha fet davallar els ingressos globals ha estat la restauració, que ha patit una pèrdua de confiança dels clients i baixades entre el 5 i el 10% anual, s'han introduït diversos canvis però finalment s'ha optat per externalitzar una part de la seva gestió.

A nivell de despeses, la instal·lació que més costa mantenir és la piscina, però des de la direcció del centre, s'entén que el Palau de Gel té una vessant turística que aporta la pista, i que enguany ha fet 50.000 euros de beneficis, i una vessant més social per donar servei als habitants de la parròquia, amb la piscina, el gimnàs, l'auditori, les sales modulars o l'edifici Perecaus.

Amb les externalitzacions fetes recentment, Caubet ha assegurat que s'han aconseguit un 5% més d'abonats al gimnàs i que durant el mes que fa que s'ha obert el nou restaurant, de moment funciona en la línia del previst i s'observa un canvi de perfil del client cap a gent més jove.