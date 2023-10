Elvira Fernández: "L'elecció d'un perfum ha de reflectir el nostre estil i la nostra personalitat"

Pyrénées Andorra es troba immersa dins la campanya dels 'Beauty Days', dies en què s'ofereixen descomptes de fins al 20% en productes de perfumeria i parafarmàcia i en què les marques més prestigioses del sector ofereixen un seguit de tallers per donar a conèixer les principals novetats. És el cas de la firma Kenzo Parfums i no hem perdut l'ocasió per conversar amb Elvira Fernández, Communication & Influencer Marketing Manager Kenzo Parfums.

Quins tipus de fragàncies són les més habituals a la tardor?

Durant la temporada de tardor, les fragàncies més comunes i apreciades solen incloure notes que evoquen una sensació de calidesa i comoditat. Les més habituals solen ser aquelles que incorporen notes càlides i especiades, com la vainilla, la canyella, l'ambre i el pàtxuli. Aquestes aromes evoquen la sensació acollidora d'aquesta estació i complementen perfectament els dies frescos i les nits més llargues.

Així mateix, les fragàncies enfustades, amb notes de cedre i sàndal, també són populars, ja que ofereixen una connexió amb la natura i els paisatges de tardor. En general, les fragàncies de tardor busquen crear una sensació de confort i benestar d'acord amb el canvi estacional.

Quines són les claus per triar el perfum que ens va millor?

L'elecció d'un perfum ha de reflectir el nostre estil i la nostra personalitat. Per tant, és una decisió molt personal i implica considerar factors clau com les nostres preferències olfactives personals, l'ocasió en què l'usarem i la temporada. També és important veure com senti a la pell de cadascú, la seva durada i projecció.

Si tenim una pell greixosa o mixta, quina és la fragància que millor ens va? I si la nostra pell és més seca?

L'elecció de fragàncies no està necessàriament relacionada amb el tipus de pell, però és important tenir en compte que la pell greixosa pot retenir les olors de forma diferent que la pell seca. Les fragàncies tendeixen a durar més a la pell greixosa degut a la retenció d'olis mentre que a la pell seca poden evaporar-se més ràpidament.

En general, les persones amb pell greixosa poden optar per fragàncies més fresques i lleugeres, ja que es poden tornar aclaparadores si són molt intenses. Per a la pell seca, fragàncies en forma d'oli o perfums amb una base d'oli poden ajudar a fer que la fragància perduri més temps.

Cal diferenciar entre el perfum de dia i de nit? Cada moment del dia ha d'anar d'acord amb una fragància diferent?

És una decisió molt personal, ja que depèn del nostre estil i personalitat. El més rellevant és que ens sentim còmodes amb la fragància que triem. No obstant això, si és cert, algunes fragàncies són més apropiades per a certes ocasions o moments del dia a causa de les seves característiques i nivell d'intensitat.

Les fragàncies de dia solen ser més lleugeres i fresques, ideals per a un ambient de treball o activitats diürnes. Les fragàncies de nit, en canvi, tendeixen a ser més intenses i seductores, adequades per a la nit i esdeveniments especials.

Quines novetats presenta Kenzo?

Tenim una nova creació inspirada en l'Ikebana que fa referència a l'art tradicional d'arranjament floral japonès i és conegut per la seva elegància i atenció al detall. Aquesta fragància es diu Flower Ikebana by Kenzo i és un perfum floral enfustat que parla de la delicadesa de les flors del cirerer en moviment, la sofisticació de la flor blanca de la tuberosa i la calidesa del Sàndal. És un nou Eau de Parfum que recomano perquè la forma que té de fondre's a la pell de cada persona és única. S'ha convertit en poc temps en el perfum necessari per a aquesta temporada.