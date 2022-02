L'empresa assegura que no hi havia residus tòxics ni perillosos

Andorra la VellaDes de l'empresa propietària de la nau, l'Home del Sac, han informat, a través d'un comunicat, que a la planta només es tractaven residus de cartó i plàstic per a la seva posterior exportació fora del país i han afirmat que "no hi havia productes tòxics o perillosos". I apunten que les causes del foc haurien estat fortuïtes, tot i que esperen tenir-ne més detalls al llarg de les pròximes hores.

A més, clarifiquen que ha estat un empleat de CTRASA qui ha alertat als bombers de l'inici del foc poc abans de dos quarts de set del matí, i demanen disculpes per les inconveniències que l'incident hagi pogut ocasionar als veïns de la zona. Finalment, agraeixen a CTRASA i a les empreses del sector de residus la solidaritat mostrada i destaquen la bona feina desenvolupada pel cos d'extinció d'incendis i salvament.