Andorra la Vella"Envellim des que naixem i l'envelliment és una etapa que hem de passar. Hem d'acceptar tot el que la vida ens porti". Aquesta és una de les idees que intentarà transmetre la psicòloga Marta Saiz en la xerrada 'Què és per tu envellir?' que tindrà lloc aquest dilluns a les 19.30 hores en el marc de l'Speakers'Corner a l'hotel Roc Blanc.

Saiz destaca que vol "desmitificar" certes idees i plantejar als assistents la pregunta de quina imatge o creences tenen sobre què és envellir tant des del punt de vista ideològic com social. En aquest sentit, afirma que hem de tenir present que "la vida té molts alts i baixos" i que el que hem de saber és "encarrilar els canvis" que comporta el pas dels anys. I és que lamenta que socialment hi ha "una representació de la vellesa que no és la real". En aquest sentit, posa com a exemple els mitjans de comunicació o els anuncis, on es presenten productes per no fer-se gran o es promocionen productes per a la gent gran amb gent jove. En aquest sentit, fa una crida a acceptar que la vellesa comporta una sèrie de xacres relacionades amb l'edat, però diu que cal "normalitzar-ho" i veure què és el que encara es pot fer, ja que potser no es podrà fer "una marató" però sí moltes altres coses.

Saiz plantejarà la xerrada com un acte molt dinàmic, ja que vol que les persones que hi assisteixin puguin formular preguntes i hi hagi un intercanvi entre ella i el públic. I fins i tot que es plantegin "preguntes que no s'han fet mai" relatives, per exemple, a certs gestos, com per per què ens tenyim els cabells.