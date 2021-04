L'esquí de fons acaba el curs amb bons resultats però amb l'objectiu de millorar

Andorra la VellaEls representants de la federació andorrana d'esquí (FAE) han remarcat aquest dijous els bons resultats de la temporada d'esquí de fons, però al mateix temps han constatat que en alguna competició s'haurien pogut millorar i s'han plantejat objectius més ambiciosos de cara a l'any vinent. Així ho han explicat durant la roda de premsa de balanç del curs 2020-2021 que s'ha celebrat de forma telemàtica des de la seu del patrocinador, Andbank. "Estem en un nivell clarament per sobre de les expectatives, però intentem anar a buscar la millora d'aquest rendiment, tot i que hem de reconèixer el context, i el que està fent tant Ireneu Esteve com Carola Vila és una bestiesa, però sempre volem més", ha afirmat l'entrenador de l'equip de fons, Joan Erola.

Segons Josep Pintat, president de la FAE, "salvem una temporada que no teníem clar que podríem salvar, ja que hem pogut fer la totalitat del programa que estava previst, tot i que no ha estat fàcil gestionar a causa de les dificultats amb què ens trobàvem a cada país, per les restriccions i canvis constants per la situació sanitària". Pel que fa als més joves, Erola ha comentat que "han treballat molt per competir poques vegades, i això és complicat de gestionar perquè al final els corredors el que volen és competir, i crec que han entomat bé aquesta situació de pandèmia i estan motivats per l'any que ve fer una temporada normal".

Irineu Esteve, de la seva banda, ha participat en el mundial absolut, amb una 15a posició, i a la Copa del Món, amb dos top-10 i dos top-15. "Són resultats molt bons, porta moltes temporades a un nivell molt alt, però és cert que enguany l'objectiu era més ambiciós, i estar més a les primers quinze posicions en Copa del Món; sí que ho hem aconseguit però potser no les vegades que hauríem volgut", ha manifestat l'entrenador. "Ens esperàvem una mica més i es podria haver fet millor –ha reconegut l'esquiador–, així que ho haurem d'analitzar i parlar amb calma".

L'esquiadora Carola Vila valora els alts i baixos de la temporada

Quant a la participació de Carola Vila, amb un top-10 a la Copa d'Europa i una 32a posició a la Copa del Món, la temporada ha estat irregular, amb curses bones i d'altres per sota de la mitjana, segons el seu entrenador. En aquest sentit, Vila ha reconegut que "és cert que estàvem acostumats a tenir temporades molt regulars, i aquest any no ha estat així, ja que vam començar molt bé i a partir del gener va baixar el rendiment i sobretot en els grans objectius no vaig rendir al nivell que volia; vam tenir problemes físics i això pot ser que m'afectés a nivell psicològic, però no ho sabem ben bé, s'han ajuntat diverses coses i ho analitzarem amb calma".