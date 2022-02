L'Estadi Comunal, possible ubicació del recinte multifuncional

Andorra la VellaLa ubicació del futur recinte multifuncional segueix generant dubtes ara que un nou actor ha entrat en escena, l'Estadi Comunal de la capital. Ho ha manifestat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, qüestionada per la premsa, durant la inauguració del centre d'art del Parc Central, tot afirmant que la possibilitat "està sobre la taula des de no fa gaire temps" i que s'estan duent a terme els estudis tècnics i anàlisis pertinents per esgrimir si és possible encabir la instal·lació a l'espai sense, sobretot, "renunciar al concepte d'Estadi Comunal". "Les instal·lacions que ofereix l'espai estan molt integrades al país, l'estadi té més de 40 anys i és bàsic, per tant, hem de veure com es podria combinar sense perdre l'essència", ha puntualitzat.

La cònsol ha reconegut que la ubicació "és ideal", tot recordant l'èxit del primer concert de l'Andorra Mountain Music d'hivern, ja que "les persones hi van poder anar a peu, sense necessitat de cotxes, i es troba a prop dels hotels i restaurants". I ha indicat que la decisió definitiva "no pot tardar gaire més" per què, sigui com sigui, l'espai ha d'acollir els jocs dels Petits Estats el 2025 i des del comú "som sabedors que necessita una remodelació, de la qual ja tenim l'avantprojecte sobre la taula" i s'espera poder licitar les obres entre els mesos de setembre i octubre.

Per la seva banda, el cap de Govern també ha afirmat que una de les tres possibilitats que s'estudia per a la construcció del recinte multifuncional és l'estadi, tot recordant que també s'estan analitzant la plaça de Braus i la Margineda. Espot ha assenyalat que el motiu pel qual s'ha decidit "aparcar temporalment" el terreny situat davant de l'edifici administratiu del Govern és que una part d'aquest "és de titularitat pública del comú d'Andorra la Vella", però l'altra es troba arrendada, per la qual cosa, considerant "que es farà una inversió molt important, ens fa plantejar si es tracta del lloc ideal o no".

Tanmateix, ha reiterat el convenciment i la necessitat de disposar d'una instal·lació d'aquestes característiques al país per diversificar l'oferta turística, incrementar el poder adquisitiu dels visitants que arriben al Principat, dur-hi a terme grans esdeveniments, com per exemple la fira d'Andorra la Vella, en pro de la ciutadania, i diversificar l'economia. "És una evidència que la infraestructura s'ha de tirar endavant", ha asserit, tot i que ha posat en relleu que "no aniré amb presses, prefereixo aguantar la pressió i que la decisió definitiva sigui la ferma i irreversible".

En aquest sentit, ha manifestat que malgrat que "no tenim pressa", la decisió es prendrà al llarg de les pròximes setmanes, a molt tardar abans de setmana santa, però "amb tots els informes tècnics i anàlisis especialitzats necessaris damunt la taula per no comprometre recursos públics en va".

El Cirque du Soleil, a la plaça de Braus

Marsol i Espot també han anunciat que la tornada, després de la parada per la irrupció de la pandèmia del coronavirus, de l'espectacle del Cirque du Soleil al país, no es durà a terme a l'aparcament del Parc Central, com era tradició, i es farà a la plaça de Braus, ja que davant l'escassetat de pàrquings a la parròquia "no podem renunciar a tenir aquest espai disponible". "A l'aparcament del Parc Central no serà perquè la zona d'estacionament és imprescindible per la capital, sobretot d'ençà que l'aparcament del Fener està tancat per obres", ha indicat. El cap de Govern també ha apuntat que, independentment de la decisió que s'acabi prenent sobre la ubicació del recinte multifuncional, la plaça de Braus "és un espai molt privilegiat que no hauríem de deixar perdre i seguir arrendament, ja que s'hi poden dur a terme moltes activitats".