L'estany de les Abelletes, més net que una patena

Pas de la CasaUn bidó oxidat i dues bosses d'escombraries és el que han trobat aquest dimecres els bombers en la neteja de l'interior de l'estany de les Abelletes. No és gaire, tenint en compte que aquesta operació no s'havia realitzat des de feia més de quinze anys i el flux de visitants que té el Pas de la Casa és elevat. Per a la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, "és un signe que l'estany es manté net amb el pas dels anys". I ja pot mantenir-se així, perquè les Abelletes és un dels punts que abasteixen d'aigua la població del Pas.

Durant el matí, la cònsol major, acompanyada de Marius Hugon, 'maire' de Porta, han pogut veure en primera persona el procediment que es fa, en coordinació amb el Govern, i que també ha servit per netejar les pinyes de captació. Aquesta operació es fa conjuntament amb França, ja que part de l'aigua de les Abelletes també abasteix una part dels habitatges de la vila francesa de Porta. Des del comú encampadanà es manifesta la voluntat de fer aquesta tasca de neteja amb més freqüència i sempre en col·laboració amb la 'commune' de Porta, amb l'objectiu de "millor la qualitat de l'aigua, tenir cura de l'entorn natural" i per vigilar també els filtres que hi ha instal·lats al fons de l'estany. Hugon, per la seva banda, ha agraït la iniciativa andorrana de netejar l'estany.

Joan Leon, secretari d'Estat de Justícia i Interior, ha afirmat que aquest tipus de tasques es realitzen sovint amb els països veïns i "s'està treballant, amb diferents reunions, per potenciar aquesta col·laboració".

Al Pas de la Casa hi ha tres captacions més que abasteixen la vila, i a Encamp, unes altres quatre, algunes d'elles de caràcter principal i altres de caràcter secundari o de contingència en cas d'incidència de les principals. Val a dir que la setmana passada es van netejar dues de les quatre d'Encamp, Feritxet Vell i la Molina.