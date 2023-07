A l'estiu, posa't en remull

Després d'uns dies en què la pluja ha fet acte de presència quasi cada tarda de finals de juny i inici de juliol, arriben les jornades tòrrides que conviden a posar-te en remull durant una estona al dia.

Des de fa uns dies, Pyrénées Andorra disposa d'un dels llocs més refrescants de la capital. A la planta baixa del centre comercial tens el millor indret per fer passar la calor imaginant-te amb algun dels banyadors o biquinis de la nova temporada.

Enguany els escots són protagonistes en els banyadors de dona. Ho veiem en la prestigiosa firma Maryan Mehlhorn especialitzada en roba de bany i platja. Tal com es ressalta des de Maryan Mehlhorn, 'la identitat de la marca ha evolucionat constantment al llarg dels anys, s'ha mantingut sempre fidel al seu nucli incomparable: fusionar la moda contemporània amb els més alts estàndards de qualitat'. Alhora, sempre pots completar el teu look amb un dels vestits que van a joc del banyador.

Red Point és una altra de les marques en moda bany més sol·licitades que es caracteritza pel seu procés en el disseny, confecció i acabats d'alta qualitat.

Les altres tendències en banyadors i bikinis de dona pasen per les asimetries que es veuen en els 'cut outs' com veiem en firmes com Dolores Cortés i Woman Secret.

Aquestes són algunes de les propostes que tens disponibles a la planta baixa de Pyrénées Andorra. Recorda que la moda bany també està de rebaixes amb descomptes de fins al 20%.