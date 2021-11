L'etapa final del ral·li francès Tour Auto, per primera vegada a Andorra l'any vinent

Andorra la VellaAndorra acollirà del 30 d'abril a l'1 de maig del 2022 l'última etapa de la coneguda cursa francesa de vehicles històrics i clàssics Tour Auto. Els participants arribaran procedents de França amb final d'etapa a Andorra la Vella, en concret a l'aparcament del Parc Central. El mateix 30 d'abril, es donarà el tret de sortida a la darrera prova de la competició i els vehicles participants circularan per algunes de les carreteres de la parròquia d'Ordino.

Aquesta serà la primera vegada que Tour Auto celebrarà l'etapa final a Andorra, i ho farà gràcies a la iniciativa d'Andorra Turisme i de l'Automòbil Club Andorra (ACA). L'organització de l'esdeveniment també comptarà amb la col·laboració dels comuns d'Ordino, d'Andorra la Vella i d'Escaldes-Engordany, així com d'Andorra Business.

El Principat rep aquesta prova amb l'objectiu de donar a conèixer el país i els principals atractius turístics a través dels diferents mitjans de comunicació que acompanyaran la competició. En total es preveu acollir a més d'un miler de persones entre participants i organització, a banda dels aficionats al motor que acudeixin a Andorra com a públic durant aquests dies.

Durant dos dies desfilaran per les carreteres andorranes uns 230 vehicles clàssics on hi prendran part un total de 460 participants. A més, el 30 d'abril al Parc Central d'Andorra la Vella s'instal·larà un 'village' que estarà obert al públic i s'hi organitzaran diferents animacions. Igualment, els apassionats del món del motor podran gaudir d'un museu efímer de vehicles clàssics. A part, durant el dia també tindran lloc diferents reunions entre els participants de la cursa. La jornada es conclourà amb un sopar de gala a Escaldes-Engordany.

Tour Auto, la competició francesa de cotxes clàssics

Creat el 1899 per l'Automobile Club de France, Tour Auto és la cursa de cotxes clàssics que emula al Tour de France Automobile, i és considerat un dels ral·lis més prestigiosos del món. La cursa reuneix anualment milers d'espectadors apassionats del món del motor, que s'apleguen als recorreguts de les diferents ciutats per viure de prop aquest gran esdeveniment.

Enguany la competició celebrarà la seva 31a edició, durant una setmana, en concret del 25 d'abril a l'1 de maig de 2022, per diferents carretes i circuits tancats de França i d'Andorra.