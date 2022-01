L'executiu compra 100.000 tests d'antígens per proveir-los a les farmàcies amb la intenció que tinguin un preu inferior al d'Espanya

Andorra la VellaL'executiu està treballant per acabar de tancar un acord amb el Col·legi de Farmacèutics en referència als preus dels tests d'antígens. Segons ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, l'acord preveu que el Govern esdevingui el subministrador dels tests a les farmàcies perquè aquestes els venguin a un preu inferior al quin hi ha Espanya, que és de 2,92 euros. Per aquest motiu, l'executiu ha adquirit aquest dilluns fins a 100.000 unitats d'aquests tests a un cost d'1,85 euros per cada un. "Seria una distribució dels tests per part del Govern a un preu de cost" en què es demanaria que els distribuïdors esdevinguessin les farmàcies amb un conveni individual amb cada un d'elles, ha manifestat.

D'aquesta manera, al preu d'adquisició només s'hi afegirà un preu de distribució, ha informat Benazet, assegurant que aquest mecanisme només estarà a disposició pels residents i pels fronterers. A banda d'aquests 100.000 tests comprats, el Govern també disposa d'un estoc de més de 50.000 tests, i el ministre ha declarat que aquest mecanisme de compra es podrà activar quan sigui necessari. "S'aniran fent les adquisicions necessàries per als 'stop labs' i per aquest nou dispositiu" que s'està acabant de tancar, ha comentat.