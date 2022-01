De les últimes 7 defuncions per covid, 4 eren persones que no estaven vacunades

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dilluns per carregar de raons -via xifres- la població per demostrar que el Sars-Cov-2 té una incidència i una letalitat molt major en persones no vacunades, que en les que s’han administrat el vaccí contra la covid. El 44% dels casos que es diagnostiquen al país aquests darrers dies són de persones no vacunades. Un percentatge elevat, si es té en compte que el 83% dels majors de 16 anys estan vacunats, això com també ho estan, majoritàriament, els col·lectius més vulnerables al coronavirus. De fet, l’única franja d’edat que a dia d’avui té una gràfica d’incidència acumulada que encara s’enfila -perquè tota la resta ja han dibuixat una corba i comencen a baixar- és la que coincideix amb una majoria de població no vacunada, entre els 0 i els 14 anys. Totes les altres franges d’edat, que fins fa una setmana també s’enfilaven, ja registren una caiguda de la incidència. Més dades: des del 31 d’octubre fins l’actualitat han hagut d’ingressar a l’UCI 37 pacients, dels quals 22 no estaven vacunats i 15 sí que ho estaven. Des d’aleshores s’han comptabilitzat set defuncions, quatre eren no vacunats i tres sí que ho estaven.

Canvis a les escoles

El consell de ministres d'aquest dilluns per tractar aspectes relacionats amb la pandèmia també ha aprovat modificar les restriccions i les mesures a les escoles. Així, s'elimina el cribratge i l'obligatorietat de fer-se un test d'antigen als alumnes de primera ensenyança per accedir al menjador escolar i a les activitats extraescolars. En aquest sentit, el titular de Salut, ha indicat que la situació actual amb la variant Òmicron permet fer aquest alleugeriment que era una de les peticions que feien els pares.

A més, a partir d'ara, les aules de maternal només es confinaran quan hi hagi tres positius i no un com fins ara. Pel que fa a primera i segona ensenyança, es redueix a un cribratge setmanal, i s'elimina el cribratge que es feia quan hi havia algun positiu a l'aula. En aquests instants, hi ha 284 aules afectades pel virus, amb 53 sota vigilància activa, 17 en total i 36 en parcial, i 231 en vigilància passiva.

El ministre també ha informat que en el cribratge escolar del passat divendres es van detectar 80 positius entre les 1.331 proves efectuades. Al llarg de la setmana hi ha hagut una positivitat del 6%, ha manifestat el ministre.

Al dia amb els resultats de les TMA

Des del dissabte, ja no hi ha resultats endarrerits a causa de l'avaria de la TMA que hi va haver fa uns dies, i només resten els 249 resultats de les proves efectuades aquests dilluns. Al llarg del cap de setmana s'han detectat 1.295, 637 el divendres, 398 el dissabte i 260 el divendres. A banda, també s'han detectat 45 positius de turistes al llarg dels tres dies. Actualment, la franja d'edat de 0 a 14 anys, que és la quina no està vacunada, és la que està tenint una incidència acumulada en els darrers 14 dies més elevada, ja que la resta de franges es mantenen estables o ja estan de baixada.

En aquests instants resten 4.969 casos actius i les altes se situen en 29.207. Pel que fa a les defuncions, han augmentat a 145 després que s'ha confirmat que una persona que va morir fa uns dies també tenia la malaltia. La bona notícia és que la pressió al sistema sanitari es manté estable amb una disminució dels pacients ventilats a la Unitat de Cures Intensives (UCI). D'aquesta manera resten nou persones ingressades a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, quatre a planta i cinc a l'UCI, tres de les quals sota ventilació mecànica.

La taxa de reproducció a aquest dilluns és de 0,97, i mostra una estabilització de la pandèmia en les darreres setmanes. "La variant Òmicron s'ha de mirar amb optimisme", ja que la pressió hospitalària és molt baixa i "sabem que tindrem molt menys impacte a l'UCI", ha assegurat Benazet, afegint que en poc temps, si tot continua en aquesta línia, es podran aixecar algunes mesures. "Crec que durant aquesta setmana hem de veure una estabilització i durant la setmana vinent, ja hi hauria d'haver una disminució", ha expressat el titular de Salut. D'aquesta manera, ha avançat que es reduiran les restriccions quan els casos actius es trobin per sota dels 3.000, tot i que ha comentat que la mesura del certificat Covid s'haurà d'allargar una mica més.

En aquest sentit, Benazet ha mostrat que actualment hi ha un 21,4% de positivitat en els tests, i que el 44% dels casos corresponen a persones no vacunades. D'aquesta manera, ha tornat a fer una crida a què la gent es vacuni, i ha mostrat, que des del passat 31 d'octubre, de les 37 persones que han passat per l'UCI (totes amb variant Delta), 22 eren persones no vacunades. A més, de les 7 morts que hi ha hagut a l'UCI, quatre han estat de persones que no havien rebut cap vaccí contra el virus.

D'altra banda, el Govern ha demanat un estudi de reinfecció. "La impressió que tenim és que hi ha molta reinfecció de gent que havia tingut la variant Delta i ara agafen l'Òmicron", ha indicat, i és que segons les dades reportades del Regne Unit, un 81% de les persones que havien passat la variant Delta, també tornen a contagiar-se amb l'Òmicron. A més, encara no hi hagi suficients dades, el ministre ha manifestat que el percentatge de reinfecció de la variant Òmicron amb Òmicron és molt baix. Finalment, aquesta nova variant, tot i que no té un impacte al sistema sanitari, sí que té un fort impacte en forma de baixes laborals. D'aquesta manera, el ministre ha recordat que si el contagi s'ha produït a la feina es considera com a malaltia laboral, i, per tant, s'ha de cobrar la baixa des del primer dia amb un 66% del sou.