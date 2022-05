L'home accidentat a la Via Ferrata de Sant Vicenç d'Enclar evoluciona favorablement

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 12 de maig de 2012, va ser notícia...

L'home de 61 anys ferit de gravetat aquest divendres al vespre en patir un accident a la Via Ferrata de Sant Vicenç d'Enclar continua ingressat a l'Unitat de Cures Intensives de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell però el seu estat és estable i evoluciona favorablement de les seves ferides, segons ha informat a l'ANA el cap de guàrdia.

L'accidentat va caure d'una alçada d'uns 25 metres quan volia pujar pel camí de la Via Ferrata. L'home, que no portava el material ni anava equipat per fer aquesta ruta, va patir diversos traumatismes. Un al pulmó, un altre al crani i es va fracturar diverses vèrtebres. A causa del seu estat, va ser traslladat a l'UCI, on continua ingressat, en estat greu. Segons ha informat el cap de guàrdia, però, la seva evolució és favorable.