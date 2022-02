L'Hotel Mu es promociona premiant el mugit més llarg i el més divertit

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 25 de febrer de 2012, va ser notícia...

L'Hotel Mu ofereix 3.000 euros al concursant que aconsegueixi fer un mugit més llarg mentre que el participant que faci la proposta més divertida n'aconseguirà 6.000. D'aquesta manera ho han explicat els responsables de la cadena en una particular roda de premsa protagonitzada per dos actors que, simulant ser un periodista i un directiu de la cadena, han explicat quina és l'essència de l'hotel i la mecànica del concurs. Aquest últim apartat s'ha fet des d'un jacuzzi, anomenat storvatt, al qual els actors hi han accedit vestits.

Tal com ha explicat el director de la cadena, Eric Auderset, l'Hotel Mu és un projecte que va sorgir de la voluntat d'oferir un establiment 'diferent' dels que ja conformaven la cadena i el concurs vol transmetre l'essència d'aquest hotel 'on passen moltes coses, originals i interessants'. 'A tothom li feia gràcia el nostre nom, i vam pensar que un concurs com aquest seria fantàstic perquè es parli de l'hotel i perquè la gent es diverteixi una estona' ha indicat Auderset. El concurs s'ha donat per inaugurat aquest dissabte i finalitzarà al desembre amb una final al mateix hotel.