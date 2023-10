A l'octubre, ens mengem el taronja

El canvi d'estació ens porta també un petit canvi en l'alimentació. L'octubre és un mes ric i variat en aliments. I és que des d'ara entren en joc les fruites i verdures de temporada i consumir aquest tipus d'aliments farà que aprofitem al màxim els seus nutrients, el seu sabor i la seva aparença. Alhora, estarem ajudant a mantenir l'agricultura local i tradicional.

La secció d'alimentació de Pyrénées Andorra ha fet una selecció de fruites i verdures de tardor que destaquen pel seu color taronja. Així que qualsevol fruita o verdura que et vingui al cap de color taronja segur que és d'aquesta temporada. Ben segur que en la primera que es pensa és amb la taronja que conté quatre beneficis: ens ajuda a combatre els refredats, absorbeix millor el ferro i ens ajuda a millorar la circulació i a prevenir malalties cardiovasculars.

En la mateixa línia es troba la germana petita, la mandarina. Aquesta ens protegeix contra problemes cardíacs, infeccions, anèmies, al·lèrgies, diabetis i diferents tipus de càncer.

La carabassa és una altra fruita (tot i que la posem al llistat de verdures per error) que ens resulta molt beneficiosa pel sistema nerviós, immunitari i cardiovascular i té cura del sistema ocular i de l'aparell respiratori.

Finalment, també destaca el moniato per la seva aportació de vitamina A i els seus precursors, com ara, carotenoides, vitamines E i C.