L'onada de calor es preveu que duri fins dimecres

Andorra la VellaL'onada de calor s'allargarà fins dimecres, segons les previsions del Servei Meteorològic Nacional. Les temperatures podran ser de fins a 34 graus fins dimecres amb un manteniment de la calor per sobre del que correspondria en aquesta època de l'any. L'anàlisi estadística mostra com durant la setmana actual i fins a mitjans de la vinent els termòmetres se situan amb fins a set graus per damunt del que és habitual en aquesta època de l'any.