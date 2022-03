Land Rover Defender, 70 anys d'innovació

Andorra la VellaEl mític Land Rover Defender està d'aniversari. Ni més ni menys que 70 anys d'innovació i millores que, malgrat l'edat, el converteixen en un model jove i robust. La marca automobilística commemora la trajectòria d'èxit del vehicle amb un nou model que compta amb els materials més resistents fins a la data.

El 4x4 per antonomàsia és capaç de defensar-se en els terrenys més extrems -l'han provat en arenes movedisses i en gel- alhora que et permet desplaçar-te amb total seguretat en territori urbà. A més a més, el vehicle s'adapta a la teva personalitat, i és que el seu interior es pot dissenyar segons les teves preferències. Ja sigui el model Defender 90 X-Dynamic, el Defender 90 V8 o el Defender 90 V8 Carpathian Edition, la diversitat en el paquet d'accessoris et permet possibilitats il·limitades perquè el teu vehicle sigui un 'explorer', un 'adventure', un 'country' o un 'urban'.

Des de fa anys, Pyrénées Motors confia en Land Rover

A Pyrénées Motors sempre han confiat en la polivalència del Land Rover Defender i per això compten amb aquest model des de fa anys. Si hi estàs interessat, recorda que Pyrénées Motors ofereix una sèrie de serveis que et permeten adquirir el vehicle amb finançament i cobrir totes les necessitats que li sorgeixin al teu nou 4x4 (servei postvenda integral, taller i reparació, assegurança o prova gratuïta).