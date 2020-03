La llei Òmnibus injectarà 200 milions a l’economia

El cap del Govern, Xavier Espot, ha comparegut aquest dissabte al vespre per detallar el pla d’accions de la llei òmnibus, que pretén pal·liar l’impacte econòmic i social que ha generat la crisi de la Covid-19. Entre d’altres mesures, es preveu una injecció de 200 milions d’euros en el teixit productiu del país. Concretament, es donaran 60 milions en crèdits a interès zero a les empreses que s’hagin vist afectades i es destinaran 70 milions més, també en crèdits a tipus zero, per pagar quotes d’hipoteques i crèdits de les empreses. El Govern pagarà la quota patronal de la CASS i pel que fa als autònoms, es podran acollir a una rebaixa de la quota i cotitzar tan sols el salari mínim en el cas que hagin vist disminuïda la seva activitat, i per als que hagin hagut de suspendre-la, l’executiu assumirà la totalitat de la seva cotització. També es farà càrrec del 66% de la baixa de totes les persones que hagin donat positiu en coronavirus i els que hagin hagut d’estar confinats sota sospita. En el cas dels professionals de la sanitat que s’hagin vist afectats per aquests motius, serà l’executiu qui pagui el 100% de la baixa laboral. A més, preveu el pagament salarial dels treballadors que s’hagin hagut de quedar a casa per cuidar els fills durant el confinament i prohibeix l’acomiadament de treballadors “per causa de les conseqüències econòmiques de la pandèmia”.

El projecte de llei, format per mesures excepcionals, exonera el pagament del lloguer dels locals que han hagut de tancar, una rebaixa del 80% rebaixa pels que han estat de guàrdia i una rebaixa del 50% per a la resta. En relació amb això, Espot ha remarcat que també hi haurà ajudes públiques per als petits propietaris que depenien, precisament, d’aquests lloguers per tirar endavant la seva economia. Les mesures establertes a la llei Òmnibus, tindran caràcter efectiu des del 13 de març. Espot, a més a més, s’ha compromès a ampliar les ajudes econòmiques assegurant que “malgrat les limitacions pressupostàries del Govern, si cal més diners, els trobarem”.

D’altra banda, el cap del Govern ha explicat que, previ acord amb tots els grups parlamentaris, s’ha enviat el projecte de llei qualificada dels estats d’alarma i d’emergència, ha entrat en tràmit parlamentari i s’aprovarà “probablement el dilluns”. També ha confirmat el nou decret de salut i seguretat que obliga a complir una sèrie de mesures als comerços de primera necessitat que fins ara eren “recomanacions”. Ha reafirmat que “el Govern no dubtarà en aplicar sancions per garantir el compliment de les normes establertes” i ha assegurat que és “moralment intolerable” que alguns comerços s’hagin aprofitat de la situació per incrementar els preus. També ha avançat que s’incrementarà la presència policial als carrers per garantir el confinament de la ciutadania.

Xavier Espot ha augurat que “la setmana vinent serà probablement la més complicada i serà tot un repte per al nostre sistema sanitari”. Ha agraït la “bona feina dels servidors públics, el sentit de coresponsabilitat que estan demostrant la majoria d’empreses del país, així com l’adaptabilitat dels treballadors, i la xarxa de voluntaris que s’ha creat al país”.

Després de la compareixença del cap del Govern, el ministre portaveu, Eric Jover, ha afegit que, a nivell judicial, la llei òmnibus també inclourà “la suspensió de tots els terminis processals que estiguessin en marxa” fins la fi de l’emergència sanitària. Segons Jover, “amb un pressupost extraordinari”, la llei també es compromet a revisar els ajuts a l’habitatge i les condicions per accedir a ajudes socials del Govern. Pel que fa a les vacances retribuïdes, el ministre portaveu ha apel·lat al sentit de coresponsabilitat i ha admès que els treballadors que s’hagin hagut de quedar a casa sense treballar perdran el 50% de les seves vacances. Ha matisat que els 200 milions d’euros en ajudes venen del fons de compensació, dels recursos del Govern, i la resta de les entitats bancàries, que “han cedit els diners a canvi d’un interès a l’executiu molt baix”. Jover ha avançat que es reforçarà la informació de totes aquestes mesures econòmiques per a la ciutadania i “es demanarà la mínima informació per evitar el frau a tots aquells que s’hi vulguin acollir”.

En relació a les lleis anunciades pel cap de Govern, el portaveu ha recordat que l’estat d’alarma preveu “ una limitació de la circulació, practicar requises o limitar el consum de béns de primera necessitat”. En aquest sentit, ha confirmat que s’ha obert dos nous expedients relacionats amb activitats que havien d'estar tancades.

D’altra banda, ha descartat la necessitat d’un justificant per sortir al carrer o moure’s en cotxe. La normativa vinculada a l’accés als comerços de primera necessitat limitarà l’entrada als establiments d’una sola persona per família, garantirà material per netejar-se les mans, augmentarà la freqüència de la neteja del local, es demanarà el pagament amb targeta i s’introduirà recomanacions per manipular els aliments.

Per últim, ha anunciat la suspensió de la caça i de l’inici de la temporada de la pesca amb l’objectiu de limitar l’activitat a l’aire lliure.