Els logopedes continuen tancats i tan sols alguns ofereixen un servei telemàtic

El Col·legi de Logopedes ha declarat que, al no ser una activitat essencial, mantenen tancat els seus serveis. Tot i així, un grup reduït de professionals, a títol privat, ha ofert seguir fent el treball telemàtic en aquells casos que sigui possible, com per exemple amb nens grans o amb pacients de trastorn de llenguatge escrit. Les sessions assistencials són les úniques que entren per la CASS i des del col·legi es vol recordar que tota sessió que es faci a nivell privat i via telemàtica amb una logopeda, no serà coberta per la CASS, i el pacient haurà de fer front a la totalitat del cost de la sessió, la qual tindrà la mateixa durada de sempre.

En aquest sentit, també han volgut remarcar que en cap cas estan negociant amb la CASS perquè cobreixi aquestes sessions perquè no són considerats un sector que hagi d'estar obert durant aquest període de confinament. A més, han recordat que aquells serveis urgents, com els casos de disfàgia o d'ictus, ja estan coberts per les logopedes de l'hospital i del SAAS. Tot i aquesta iniciativa d'alguns logopedes, des del col·legi han assegurat que, de moment, no s'ha començat cap teràpia mitjançant l' assistència telemàtica.