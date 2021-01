El primer premi de la loteria del Nen esquitxa Catalunya

El primer premi del sorteig de Reis, valorat en dos milions d'euros cada sèrie, ha estat per al 19.570 i ha estat molt repartit arreu de Catalunya, al País Valencià i al conjunt de l'Estat. S'ha venut en tres administracions de Barcelona, situades al carrer Pelai, al carrer Gran de Sant Andreu i a la Via Júlia; en dues de Sallent, a la Plaça de la Pau i al carrer d'en Sendra; a Badalona, en una administració del carrer del Mar, a Castelldefels; a Girona i en dues de Lloret de Mar; i a Manises, Alaquàs, Eliana, Torrent, Picanya, Xàtiva i València. El segon premi, de 750.000 euros la sèrie, ha estat per al 3.436 i ha caigut parcialment a Barcelona (Avinguda Madrid), i a Lleida, al carrer Miguel Hernández.

L'administració que ha venut el primer premi a Castelldefels ja havia repartit premis de la loteria de Nadal i del Nen . "Estem molt contents", celebra en Genís Martínez, que també ven llaminadures. Mentre respon a les preguntes del periodista, va saludant a clients i a veïns que el venen a felicitar. "Ara va venint la gent –diu content–, però espero que no siguem masses perquè amb això del covid s'ha d'anar en compte".

El tercer, de 250.000 euros la sèrie, ha estat per al 05587 i ha caigut en una dotzena de localitats catalanes. És el cas, per exemple, de Castelló d'Empúries, Mataró, Sant Andreu de la Barca, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Fost de Campsentelles, Torelló, Barberà del Vallès, Lleida, Les (Val d'Aran), Les Borges del Camp i en diverses administracions de Barcelona. Com en la resta de premis, també ha estat molt repartit arreu de l'Estat.

En l'edició del sorteig de Reis d'aquest any, els catalans han fet una despesa de 85,9 milions d'euros, un 0,57% més que l'any passat i una despesa mitjana per habitant de 11,05 euros.

Els premis

El sorteig de la rifa de Reis consta de 50 sèries de 100.000 números cadascuna. Cada dècim costa 20 euros. En total es reparteixen 700 milions d'euros en premis.

Tres grans premis

Hi ha tres grans premis, amb els imports següents: el primer és de 2.000.000 d'euros per sèrie ( 200.000 euros al dècim), el segon de 750.000 euros per sèrie ( 75.000 euros al dècim) i el tercer de 250.000 euros per sèrie ( 25.000 euros al dècim).

Els altres premis, de més a menys import:

2 premis de 12.000 euros cadascun per sèrie per als números anterior i posterior al primer premi.

cadascun per sèrie per als números anterior i posterior al primer premi. 2 premis de 6.100 euros cadascun per sèrie per als números anterior i posterior al segon premi.

cadascun per sèrie per als números anterior i posterior al segon premi. 20 premis de 3.500 euros cadascun per sèrie que sortiran de dues extraccions de 4 xifres.

cadascun per sèrie que sortiran de dues extraccions de 4 xifres. 1.400 premis de 1.000 euros per sèrie que sortiran de 14 extraccions de 3 xifres.

per sèrie que sortiran de 14 extraccions de 3 xifres. 5.000 premis de 400 euros per sèrie que sortiran de 5 extraccions de 2 xifres.

per sèrie que sortiran de 5 extraccions de 2 xifres. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als 99 números restants de la centena del primer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del primer premi.

cadascun per als 99 números restants de la centena del primer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del primer premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als 99 números restants de la centena del segon premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del segon premi.

cadascun per als 99 números restants de la centena del segon premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del segon premi. 99 premis de 1.000 euros cadascun per als 99 números restants de la centena del tercer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del tercer premi.

cadascun per als 99 números restants de la centena del tercer premi. És a dir, per a tots els dècims que comencin amb les tres primeres xifres del tercer premi. 198 premis de 1.000 euros cadascun per als dècims en què les tres últimes xifres coincideixin amb el primer i el segon premi.

cadascun per als dècims en què les tres últimes xifres coincideixin amb el primer i el segon premi. 999 premis de 1.000 euros cadascun per als dècims en què les dues últimes xifres coincideixin amb el primer premi.

Reintegraments:

9.999 premis de 200 euros cadascun per als dècims que acabin amb el mateix número que el primer premi.

cadascun per als dècims que acabin amb el mateix número que el primer premi. 10.000 premis de 200 euros cadascun per als dècims que acabin amb la xifra de la primera extracció especial.

cadascun per als dècims que acabin amb la xifra de la primera extracció especial. 10.000 premis de 200 euros cadascun per als dècims que acabin amb la xifra de la segona extracció especial.

Els premis de menys de 40.000 euros no tributen

Els premiats en el sorteig del Nen només hauran de tributar si guanyen el primer o el segon premi, que són els únics que superen el límit exempt de 40.000 euros vigent per a aquest any. Els guanyadors del primer i el segon premi, doncs, hauran de tributar amb un tipus del 20% tota la quantitat del premi que excedeixi aquests 40.000 euros.

Així, els guanyadors del primer premi, dotat amb 200.000 euros, tributaran un 20% de 160.000 euros (32.000 euros), de manera que acabaran rebent 168.000 euros per dècim premiat. Fent el mateix càlcul, els guanyadors del segon premi, dotat amb 75.000 euros, rebran 68.000 euros per dècim premiat, mentre que els que tinguin el tercer cobraran íntegrament els 25.000 euros.

L'Agència Tributària explica que quan els premis siguin compartits amb amics o familiars, els 40.000 euros exempts de tributació s'han de repartir proporcionalment a la participació de cada un.