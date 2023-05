Al maig toca canvi de calçat

Si vius a Andorra, una de les coses que toca fer durant el mes de maig és el canvi de rodes. Traiem les rodes d'hivern per incorporar les rodes d'estiu que s'adaptaran fàcilment a les temperatures de l'asfalt de les carreteres de Catalunya, Espanya, França, entre altres. I és que durant l'estiu és quan s'acostuma a fer llargs viatges aprofitant les vacances d'estiu.

El pneumàtic d'estiu és eficient amb temperatura ambient superior a 7 °C aconseguit la seva màxima eficàcia sobre els 25 °C. Alhora, el pneumàtic d'estiu pot arribar a desgastar-se un 15% més lent que un pneumàtic d'hivern quan la temperatura es troba per sobre dels 18 °C. Són aspectes a tenir en compte i els professionals de Pyrénées Motors et poden assessorar sobre els pneumàtics que millor s'ajusten a les teves necessitats.

Aprofita el canvi de pneumàtics per fer una revisió a fons del teu vehicle

Ara que has de fer el canvi de pneumàtics és un bon moment per arribar-te fins a Pyrénées Motors i sotmetre el teu vehicle a una revisió a fons. Segur que a partir d'ara també faràs escapades de cap de setmana cap a la costa i si no vols tenir cap contratemps deixa que els professionals de Pyrénées Motors deixin el teu vehicle a punt per a aquests mesos de pluja i calor. Només has de demanar cita prèvia i acostar-te fins a les instal·lacions de Pyrénées Motors perquè els seus professionals facin la seva feina.