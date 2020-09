La maniobra arriscada i prohibida d’un ciclista al túnel del Pont Pla

L’increment de ciclistes a les carreteres del país comença a ser un problema, especialment quan no es respecta la normativa de circulació. Avançaments sense respectar la distància de seguretat, escamots de bicicletes ocupant tot un carril, girs prohibits o canvis de sentit sobre la marxa són algunes de les escenes que posen en perill als mateixos ciclistes i a la resta de vehicles.

L’últim episodi és el d’un jove ciclista, d’entre 16 i 18 anys, que aquest dijous al matí circulava pel túnel del Pont Pla en direcció a la Massana i que, per motius que es desconeixen, ha canviat sobtadament el sentit de la marxa i ha fet mitja volta per iniciar el descens cap a la sortida del mateix túnel per la boca de la Dama de Gel.

Tot i que en el vídeo no s’aprecia amb claredat la maniobra, segons el testimoni que ha enregistrat l’escena el jove ha arriscat la seva vida ja que en aquell moment pel túnel hi havia força circulació. Just aquesta setmana s’ha fet viral també un vídeo d’un grup de ciclistes que han fet mitja volta a la carretera general 1, prop del Punt de Trobada, canviant el sentit de la marxa saltant-se totes les normes de seguretat viària.