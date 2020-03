Una mascareta per a cada ús

Aquests dies qualsevol que encara surti o hagi sortit de casa s'ha pogut creuar amb persones que van pel carrer amb el nas i la boca tapats per una mascareta 'de les bones' (FFP). Els professionals de la salut afirmen que “segurament ho fan amb bona intenció, però aquest és un acte innecessari i totalment irresponsable”.



El coronavirus es transmet per via respiratòria, a través de les gotetes que deixem anar quan parlem, tossim o esternudem, i que cauen sobre els objectes que tenim a prop; quan una altra persona toca aquests objectes, rep el virus i, si seguidament es posa la mà a la boca, al nas o als ulls, aquest virus entra dins el seu cos i es contagia (també pot contagiar-se directament a través de l'aire, si se'ns apropa a menys d'un metre de distància).



Sabent això, hi ha persones que creuen que les mascaretes les protegeixen de contraure el virus, però no sempre és així: cal saber escollir bé la mascareta. I en qualsevol cas, segons metges i infermeres, “és molt important prendre consciència col·lectiva i utilitzar-les únicament quan puguem estar exposats”.



Podem diferenciar dos grans tipus de mascaretes. Per una banda, les quirúrgiques, que són les més habituals, però només serveixen per protegir "de dins cap a fora", és a dir, per evitar que la persona que la utilitza pugui transmetre els microorganismes que tingui a la boca, al nas o a la gola cap a altres persones. És a dir, no és una protecció personal, sinó cap als altres. Aquestes mascaretes s'utilitzen a quiròfan i en diversos actes mèdics i d'infermeria, com per exemple a l'hora de fer la higiene o cures a pacients sans però dèbils, per evitar encomanar-los cap malaltia. També les utilitzen persones immunodeprimides i/o amb patologies respiratòries, ja que els proporcionen un cert grau de protecció, però no són eficaces contra el coronavirus.



Per l'altra, hi ha les mascaretes FFP (Filtering Face Piece): n'hi ha de tres tipus diferents segons la seva capacitat de filtració (FFP1, FFP2 i FFP3) i són les que recomana l'OMS com a part de l'Equip de Protecció Individual (EPI) dels professionals. Aquestes mascaretes sí que estan dissenyades per a protegir-nos dels microorganismes patògens, "de fora cap a dins", per evitar contagiar-se de malalties que es transmetin per via respiratòria (com la Covid-19).



Així doncs, cal reservar les mascaretes quirúrgiques a les persones que realment les necessitin (és correcte utilitzar-les, per exemple, si es té tos o simptomatologia respiratòria) i les FFP a aquells professionals que estan en contacte directe amb possibles afectats per la Covid-19.