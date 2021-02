Mascaretes per als voluntaris de la Creu Roja Andorrana

Andorra la VellaAndbank ha fet una donació a la Creu Roja Andorrana per tal d’equipar els seus voluntaris, uns 550, amb mascaretes de protecció de la Covid-19.

Tal com assenyala a través d'un comunicat, les mascaretes són de tela i compleixen les certificacions UNE0065:2020 i la normativa europea CWA 17553. Són hidròfugues i minimitzen la transferència de partícules per filtració (garanteixen la protecció contra aerosols i líquids), alhora que conserven una alta respirabilitat. Són reutilitzables i rentables fins a 80 cops. El seu disseny és de color gris i porta el logotip d’Andbank a un costat i el de Creu Roja Andorrana i la paraula 'voluntariat' a l’altre.

A la Creu Roja Andorrana els voluntaris fan una gran diversitat de tasques. Per exemple, s’ocupen del magatzem i de la botiga solidària, reposant productes i atenent els usuaris, fent tasques administratives, en el servei Sempre acompanyats, en el transport sociosanitari o fent formacions, entre altres.

Els voluntaris ja poden passar a recollir les mascaretes per la seu de l’organització i utilitzar-les durant l’exercici de les seves funcions humanitàries.Des que es va iniciar la pandèmia de la Covid-19, Andbank ha fet diverses accions i donatius per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi. Per aquest motiu, assenyalen, el banc ha volgut fer costat a la Creu Roja Andorrana, "una de les entitats que ha estat en tot moment al peu del canó".