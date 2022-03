Les TMA a 40 euros, a partir del 31 de març

Andorra la VellaLes TMA tornaran a ser de pagament a partir del 31 de març. Ho ha informat aquest dimecres en roda de premsa la titular de la cartera d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, qui ha asseverat que tindran un cost de 40 euros, tot i que manté la gratuïtat pels contactes de positius que tinguin símptomes i un test d'antigen negatiu, per prescripció mèdica i per les persones que tinguin una contraindicació per administrar-se la vacuna i necessitin la prova. Tanmateix, els tests d'antígens continuaran sent gratis.

En referència a l'actualització de les dades sanitàries, la ministra ha anunciat que durant la darrera setmana s'han detectat un total de 479 nous positius de coronavirus, els quals eleven la xifra de casos totals des de l'inici de la pandèmia als 39.713, de les quals 31.871 s'han recuperat i 153 han traspassat.

El nombre de casos actius se situa en els 689, dels quals quatre resten ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, una persona a planta i tres a la Unitat de Cures Intensives (UCI), dos sota ventilació mecànica. Respecte a la població escolar, dotze aules romanen en vigilància passiva. Per cloure, i en relació amb l'evolució de l'evolució de la campanya de vacunació, des de l'inici del pla s'han administrat 156.299 vacunes, de les quals 58.020 corresponen a primeres dosis, 57.343 a segones i 40.936 a terceres.

D'altra banda, el Govern ha prorrogat aquest dimecres les mesures temporals vigents per evitar la propagació del virus entre la població, però s'espera que de cara a la setmana vinent es puguin relaxar.

Finançament 100% medicaments alta complexitat

El consell de ministres també ha aprovat aquest dimecres la modificació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic de medicaments d'alta complexitat per tal d'incloure-hi noves medecines que fins ara la Caixa Andorrana de Seguretat Social finançava al 75% i que ara ho estaran al 100%.

Es tracta, d'una banda, del ciclosilicat de sodi i zirconi, indicat pel tractament de la hiperpotassèmia (excés de potassi) en adults. La seva prescripció i dispensació suposava una despesa de 2.977 euros. També s'ha acordat incloure el tadalafil, que s'administra pel tractament de la hipertensió pulmonar (un augment de la pressió a les artèries dels pulmons). El cost anual per pacient s'elevava als 4.821 euros.