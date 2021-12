La Massana inaugura dilluns el Mercat de l’Avet

La MassanaContinuen les propostes nadalenques a la Massana. Després de l'acollida de l’Ara ve Nadal, un esdeveniment multidisciplinar que ve tenir lloc del 3 al 12 de desembre, ara és el torn del Mercat de l’Avet, que obrirà les portes dilluns, 27 de desembre, i es podrà visitar fins el darrer dia de l’any.

“Els infants necessiten més que mai viure la màgia del Nadal. Per això hem preparat una programació més extensa, però seguint els protocols de seguretat”, afirma el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Guillem Forné.

El tret de sortida serà dilluns, a les 17 h, amb l’obertura del mercat a la plaça de les Fontetes, que comptarà amb una vintena d’estands de gastronomia, artesania i complements. A banda del mercat, s’ha programat una àmplia programació adreçada als infants, com tallers de manualitats i un cicle de cinema infantil.

D’altra banda, recordar que, com cada any, el Pare Noel rebrà els infants a les Fontetes el 24 de desembre, a les 17 h. Seguint les mesures de seguretat, caldrà respectar la distància entre persones i amb el mateix Pare Noel. Al mateix temps hi haurà un concert, amb Encantant Nadales. Tota la programació a www.lamassana.ad.