La Massana reactiva els esdeveniments internacionals

La MassanaEl conseller de Turisme, Josep Maria Garrallà, ha exposat en la sessió de consell de comú de la Massana d’aquest divendres els esdeveniments d’alt nivell que es portaran a terme durant aquest 2021, després de les anul·lacions, l’any passat, a causa de la pandèmia. Garrallà ha afirmat que la Copa del Món d’esquí de muntanya, disputada aquest hivern, ja ha servit per posar a prova els protocols sanitaris i s’espera que els esdeveniments d’aquest estiu, que donaran el tret de sortida amb la Maxiavalanche, es tanquin tots amb èxit. “Tot i la situació sanitària, enguany tenim dues copes del món, la d’esquí de muntanya i la de curses de muntanya, per tant estem molt satisfets de poder tornar a acollir esdeveniments d’alt nivell”, assegura Garrallà. El comú ha aprovat una partida de 226 mil euros per portar-los a terme, aprovant el compromís de despesa d’EMAP SAU.

Un altre punt destacat de l’ordre del dia ha estat l’aprovació del conveni de cessió anticipada amb dos propietaris per tal d’obtenir els terrenys per a l’eixamplament del pont d’Escàs. Les obres aniran a càrrec del Govern, que és qui en té la competència i que ja disposa de la partida al pressupost. Com ha explicat la cònsol major, el pont es troba molt deteriorat i a part és massa estret, cosa que dificulta la circulació, en una zona on cada cop hi ha més habitants. Aquest divendres s’ha donat llum verda als convenis de cessió anticipada i també s’ha facultat a la cònsol major per signar-los.

D’altra banda, també s’ha aprovat una dotació pressupostària per poder portar a terme treballs de refecció de la xarxa d’aigües. La cònsol major ha informat que les accions aniran acompanyades d’una intervenció global de seguretat i amabilització de les diferents zones, amb la construcció de noves voreres o reparació de les existents.

En la mateixa sessió s’ha aprovat la modificació de l’Ordinació de preus públics, introduint una tarifa per als casaments i unions civils, que serà de 20 euros en dies feiners i de 50 euros en cap de setmana.