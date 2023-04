Masterchef a Grandvalira

Grau RoigL’estació de Grandvalira ha estat l’escenari escollit per a la gravació d’un dels episodis de ‘MasterChef’, el concurs culinari de RTVE que portarà la prova d’exteriors al sector de Grau Roig en l’emissió d’aquest dimarts 18 d’abril a La 1 a les 22.05 hores. Els aspirants hauran de preparar un menú d’alta muntanya elaborat pel xef de La Rioja Francis Paniego, que compta amb dues estrelles Michelin i tres sols Repsol, i des del 2019 assessora l’Sport Hotel Hermitage & Spa ubicat a peu de pistes a Soldeu.

El programa enregistrat a Andorra comptarà amb comensals especials provinents de diferents àmbits. L’esquiador olímpic Joan Verdú i el pilot de Dakar Albert Llovera són dos dels esportistes d’elit andorrans que no s’han volgut perdre l’oportunitat de participar-hi, així com els pilots de MotoGP i residents a Andorra Aleix i Pol Espargaró, i el ‘youtuber’ Guillermo Díaz, més conegut com a Willyrex. També han estat comensals de luxe els xefs Josep Maria Kao, que entre altres és propietari del Kao Soldeu, i José Antonio Guillermo Velaz, del restaurant Odetti Bistro d’Escaldes-Engordany.

És la segona vegada que ‘MasterChef’ compta amb Andorra per a una de les proves d’exteriors. El programa ja va escollir l’hotel Hermitage de Soldeu per a la gravació d’una de les proves d’exteriors de la tercera edició, emesa l’any 2015. En aquest sentit, es valora la promoció que això suposa per a la gastronomia del país. Des de l’any passat, i amb la voluntat de donar-la a conèixer fora de les nostres fronteres, s’organitza l’Andorra Taste, una trobada anual internacional de gastronomia d’alta muntanya que reuneix ponències de cuiners del país i d’arreu del món i que també compta amb un vessant popular, amb degustacions i ‘showcookings’ al carrer.

Només l’estació de Grandvalira compta amb 60 establiments de restauració.