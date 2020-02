La meitat de les multes per excés de velocitat corresponen a vehicles estrangers

Qualsevol dels aparells de la xarxa de radars a les vies del Principat instal·lada per controlar els excessos de velocitat s'activen en el moment que capturen un vehicle que circula per sobre de la velocitat permesa en el tram. Malgrat això, si aquest no porta plaques andorranes i, per tant, no està registrat dins les bases de dades andorranes, la probabilitat que el conductor rebi la sanció és molt baixa, ja que només ho faria si és aturat pels cossos de seguretat. El fet és una de les mancances del sistema actual, donat que el 52% de les multes per excessos de velocitat corresponen a vehicles espanyols o francesos.

Fa uns mesos, el govern francès va iniciar converses amb els seus homòlegs andorrans per posar-hi una solució, ja que van detectar una quantitat de vehicles amb matrícula del Principat cometent infraccions i als quals no se'ls podia penalitzar. "Nosaltres estem igual de preocupats", reconeix el director de Mobilitat, Jaume Bonell, en declaracions a l'ARA ANDORRA. Assegura que "el país haurà de fer futures adaptacions legislatives perquè el Codi de circulació s'adapti a futurs convenis" que contemplin l'intercanvi de dades més enllà de les fronteres. A l'igual que la llei de protecció de dades, amb l'objectiu de "reestructurar el projecte perquè l'intercanvi d'informació pugui ser fluid". En aquest sentit, Bonell afirma que "el compromís és d'anar treballant-hi".

L'actual directiva del Parlament Europeu i del Consell d'Europa en matèria de trànsit determina l' intercanvi d'informació entre països en cas que les persones que condueixin un vehicle amb matrícula d'algun país membre cometin una infracció. Així, s'aplica en vuit casos, com la no utilització del cinturó de seguretat, conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues o utilitzar el telèfon mòbil. També en cas d'excés de velocitat i, per tant, "si nosaltres hem de signar un acord d'associació", apunta Bonell, "haurem de contemplar alguna mesura relacionada", ja siguin convenis o algun altre tipus de tracte. Amb tot, el director de Mobilitat assegura que una de les prioritats del departament, així com de la policia, és "estructurar internament la gestió d'aquestes sancions de trànsit".