Els membres del col·legi d'Òptics Optometristes esperen que el Consell General aprovi la seva creació

Andorra la VellaEls membres del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes d'Andorra (Coooa) esperen que el Consell General doni el vistiplau a la creació del nou col·lectiu professional amb la voluntat de començar a treballar en els estatuts del mateix i l'establiment dels drets i obligacions dels professionals d'aquest sector. Un pas que consideren necessari per a una deguda organització del col·lectiu d'òptics optometristes.

Així doncs, els membres del futur col·legi es congratulen per l'aprovació de la Llei de creació del col·lectiu, a la qual va donar el vistiplau el Govern aquest dimecres en consell de ministres, i manifesten que col·laboraran estretament amb totes les institucions i administracions públiques i amb la resta de col·legis professionals.

L'òptic optometrista és un professional de l'àmbit sanitari que desenvolupa les activitats dirigides per determinar l'estat visual i la valoració funcional del sistema visual. Aquest professional sanitari està capacitat per tractar, prescriure i dispensar per a les condicions visuals que ho requereixen. L'òptic optometrista desplega la seva activitat professional en l'àmbit assistencial, docent, d'investigació, de gestió, de prevenció, d'informació i d'educació sanitària.

El text normatiu es divideix en sis articles, quatre disposicions transitòries i una disposició final. L'articulat crea el Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes d'Andorra (COOOA), en defineix l'objecte de l'organització col·legial dels òptics optometristes, determina l'àmbit territorial del Col·legi i estipula la titulació i la integració dels professionals concernits. El projecte de llei també inclou a l'estructura interna i el funcionament del Col·legi, determina les normes que li són aplicables i formalitza els ministeris del Govern i les administracions públiques amb els quals el Col·legi s'ha de relacionar. En les disposicions transitòries també queda reflectit el procés del Col·legi, l'aprovació i el registre dels estatuts definitius o l'elecció dels càrrecs prop dels òrgans de Govern.