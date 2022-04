Andorra la VellaEl Govern ha atorgat més de 3 milions d'euros per ajuts d'habitatge pel lloguer per aquest 2022, el que representa un increment de més del 7% respecte a l'aportació de l'any passat. El ministre portaveu, Eric Jover, ha emfasitzat l'aposta de l'executiu per "estar al costat de les famílies que tenen dificultats per trobar un habitatge de lloguer".

Actualment, ja s'han fet 1.824 sol·licituds per rebre aquest ajut i 1.776 complien tots els requisits. D'aquestes, 1.471, un 83% n'han resultat favorables. Pel que fa als perfils de les famílies, 83 sol·licituds les han fet persones menors de 30 anys, 345 han estat de persones grans, 409 han estat de famílies monoparentals, 87 de famílies nombroses, 56 les han fet persones que presenten alguna discapacitat, 27 han estat dones que es troben en una situació desavantatjosa, i 464 són d'altres tipologies.

Jover també ha comentat que s'han simplificat els elements associats a la presentació documental per rebre l'ajut amb "l'objectiu d'accelerar el pagament dels lloguers dels habitatges d'enguany". D'aquesta manera, no caldrà presentar les mensualitats de gener fins al maig per rebre l'ajut, ja que els cinc primers mesos es pagaran automàticament. Aleshores, quan s'hagi de presentar la documentació pel segon trimestre, també s'haurà de presentar les mensualitats d'aquests primers mesos, segons ha informat el portaveu de l'executiu.