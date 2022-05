Més casos actius per una davallada de les recuperacions

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha detectat un total de 368 nous casos de coronavirus al llarg de la darrera setmana, una xifra que eleva el nombre d'actius fins als 543. Ho ha informat aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al consell de ministres el titular de la cartera de Finances i portaveu, Eric Jover, qui ha asseverat que, tot i que durant els darrers set dies hi ha hagut més contagis que recuperacions (332), la situació de la pandèmia es continua trobant en un estadi d'estabilitat.

En referència a la pressió sanitària, hi ha un total de quatre persones ingressades a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, dues a planta i dues a la Unitat de Cures Intensives (UCI), de les quals una requereix ventilació mecànica. La xifra de defuncions relacionades amb la crisi sanitària es manté estable amb 153 i des de la irrupció del virus s'han detectat 41.717 contagis. Respecte als centres escolars, no hi ha cap aula en vigilància activa o passiva. Des de l'inici del pla de vacunació s'han administrat un total de 157.046 dosis.

Per cloure, i davant l'estabilitat de l'evolució de la crisi sanitària, Jover ha anunciat una nova flexibilització dels protocols als centres sociosanitaris, cases pairals i centres de dia, a qui se'ls hi redueixen els períodes dels cribratges passant de proves setmanals a mensuals pels usuaris, i de setmanals a quinzenals pels treballadors. A més, a partir d'ara, per aquells usuaris que pernoctin fora de les residències, tan sols es durà a terme un test d'antigen al quart dia d'haver retornat al centre.