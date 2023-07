Més que un centre comercial

Es pot dir ben alt i clar que Epizen és un dels centres comercials d'Andorra on té cabuda tothom. Epizen té en compte als diferents perfils de client que venen a comprar al centre. Més enllà de les compres, el centre comercial ofereix un seguit de serveis que fa que tothom si senti còmode i, el més important, fa que l'experiència de compra sigui més que satisfactòria.

Començant per la zona d'aparcament, Epizen atorga als seus clients estacionament gratuït a tot tipus de vehicles. Alhora, disposa d'una zona perquè les autocaravanes puguin aparcar-se còmodament i d'espais de càrrega pels vehicles elèctrics. Això pel que fa a pàrquings i accessos, però a Epizen el client també pot aprofitar-se d'altres serveis de gran utilitat, com ara, wifi gratuït i il·limitat. El client turista pot prendre's el temps que calgui per utilitzar el seu dispositiu mòbil sense preocupar-se de res més. El centre també disposa de diferents punts de càrrega per mòbils gratuït.

Una jornada de compres a Epizen pot convertir-se en un dia rodó. Serveis i compres ajustades a les necessitats de tota mena de client al millor preu garantit. Arriba't fins a Epizen a comprovar-ho!!!

Vídeo promocional Epizen