Més d'un 60% dels joves majors de 16 anys han demanat vacunar-se

Andorra la VellaEl nivell d'adhesió al pla de vaccinació contra la Covid-19 dels joves majors de 16 anys supera el 60% i el ministeri de Salut espera ampliar aquesta xifra ben aviat fins més enllà del 70%. Així ho ha revelat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Precisament aquest dimarts van arribar més de 8.000 vaccins de Pfizer, que serviran per administrar la segona dosi a aquest col·lectiu, que arriba fins més enllà dels 30 anys. En total, hi ha 49.000 persones apuntades a la plataforma de vacunació, mentre que ja s'han administrat un total de 68.500 dosis, 41.800 (63,3% de la població vacunable) en primera dosi i 26.700 (40,5%) en segones dosis.

Pel que fa a la variant Delta, que està provocant diversos brots arreu del món, Benazet ha assegurat que a Andorra la situació està controlada, sobretot gràcies al bon ritme del procés de vaccinació, i en concret del col·lectiu de gent més jove. A més, s'ha decidit reduir el temps d'administració entre la primera i la segona dosi d'AstraZeneca. En concret, el ministre ha revelat que darrerament s'han produït quatre casos de coronavirus amb aquesta variant, però s'han contagiat als països veïns i cap d'ells estava vaccinat.

Quant al certificat verd digital europeu, el ministre de Salut ha aclarit que amb el certificat actual amb quatre idiomes que es lliura als ciutadans després de vaccinar-se ja és suficient per viatjar lliurement per la Unió Europea (UE). Ara bé, pel que fa al codi QR, ha explicat que ja s'ha aprovat i es posarà en funcionament a partir de la setmana vinent, mentre que entre l'1 de juliol –aquest dijous– i el 14 d'agost cada país europeu es podrà adherir al certificat verd.

Salut ha revelat també les dades sanitàries d'aquest dimecres, amb onze casos nous de coronavirus respecte a aquest dimarts, amb vuit persones més actives de la malaltia (64) i tres noves recuperacions. La taxa de reproducció es troba al voltant d'1, en concret a 1,01, mentre que es manté el nivell de risc 0. L'edat mitjana dels casos nous és d'uns 30 anys. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell continua la tranquil·litat, ja que es manté sense cap persona ingressada ni a planta ni a la Unitat de Cures Intensives (UCI).

A més, Martínez Benazet ha informat que a partir d'aquest dijous, l’'stop lab' que fins ara es trobava a l’aparcament Centre Ciutat d’Andorra la Vella es traslladarà a la plaça de Braus, just al costat del centre de vaccinació, amb l'objectiu de “centralitzar-ho tot en un sol lloc”, tot i que els dos espais estaran perfectament delimitats perquè no hi hagi confusió.