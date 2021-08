La méteo: calor continguda i alguns xàfecs

Aquesta matinada hi ha hagut molts registres de temperatura mínima per sota dels 10 ºC al Pirineu, i entre 10 i 15 ºC a bona part de la resta de l'interior, tot i que a l'Altiplà Central i al litoral i prelitoral central no ha sigut tan fresca com l'anterior:

5 ºC a Das

6 ºC al Pont de Suert

10 ºC a Sant Pau de Segúries

12 ºC a Lleida

13 ºC a Cervera

13 ºC a Girona

17 ºC a Amposta

18 ºC a Tarragona

19 ºC a Eivissa

21 ºC a Barcelona

Després dels xàfecs que ahir a la tarda van arribar a deixar fins a 27 l/m² a Sant Feliu de Guíxols i 18 l/m² a Sobrestany, el matí d'aquest dilluns serà força tranquil i predominarà l'ambient assolellat, malgrat la presència d'alguns núvols alts i prims. A partir de mig matí o del migdia tornaran a créixer nuvolades a zones de muntanya, bàsicament al Pirineu, al quadrant nord-est, a la resta del prelitoral, a l'interior del País Valencià i fins i tot a l'interior de Mallorca que, durant la tarda, deixaran alguns ruixats. A la resta hi haurà més estones de sol que de núvols.

La temperatura màxima es recuperarà una mica respecte a la d'ahir, entre un i tres graus, en general. Sovintejaran els valors de 23 a 28 ºC, tot i que al pla de Lleida, a l'interior de la vall de l'Ebre, al centre de Mallorca i a l'interior de València hi haurà registres de 28 a 31 ºC.

Demà es repetirà la jugada. El matí serà assolellat, mentre que a la tarda creixeran nuvolades i hi haurà alguns ruixats. A diferència d'avui, s'espera que siguin més aïllats i restringits al nord-est i al Pirineu. Fora d'aquests sectors, es mantindrà el cel majoritàriament serè. La temperatura es recuperarà un parell de graus ben bons a la majoria de comarques, tant de dia com de nit.

Ara bé, dimecres apunta cap a casa nostra un nou canvi de temps. De matinada hi haurà algunes pluges al Pirineu i al Prepirineu, i a partir de mig matí creixeran nuvolades i els xàfecs i les tronades guanyaran terreny pel nord i l'est del país. Seran localment intenses i podran anar acompanyades de calamarsa o pedra. Ara per ara sembla que les comarques de Ponent, del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre quedarien al marge de les pluges. A les Illes i al País Valencià fins i tot es mantindrà l'ambient assolellat.