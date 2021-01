La méteo: vent fort, ruixats puntuals i neu abundant al Pirineu

BarcelonaContinuem immersos en aquesta situació de temperatures molt altes per a l'època. Aquest migdia la temperatura ja no pujarà més que ahir a les Terres de l'Ebre, però sí que es pot produir el pic de temperatura de la setmana al voltant de Barcelona i en algunes comarques de l'altiplà central. Avui serà un dia enterbolit per núvols prims.

Durant el cap de setmana ens visitarà la borrasca Justine, que arribarà després de provocar una situació de pluges molt abundants en països com el Regne Unit i França. Més que de la pluja, a Catalunya caldrà estar pendents del fort vent, unes ventades que començaran a produir-se demà, i que sobretot seran fortes entre diumenge i dilluns.

Les precipitacions més abundants dels pròxims dies afectaran clarament el Pirineu ja demà, però especialment diumenge i dilluns. Els models de previsió fan pensar que en punts alts de la Vall d'Aran i del nord del Pallars s'hi acumularà més de mig metre de neu nova entre demà i dilluns. La nit de dissabte a diumenge la cota de neu s'acostarà als 1.000 metres, però en general nevarà per sobre dels 1.500.