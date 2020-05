Un miler de persones han hagut de confinar-se en arribar al país

Un miler de persones que han accedit al país a través de les fronteres amb França o Espanya han hagut de seguir la quarantena de catorze dies obligatoris. Així ho informa la policia a través del seu compte Twitter, on detalla que des que es van decretar aquestes mesures de seguretat han confeccionat 1.012 diligències de confinament.

Cal recordar que les persones que arriben al país han de seguir un aïllament, al seu domicili o allà on estiguin allotjats, de catorze dies, una mesura sanitària que el que pretén és evitar l’expansió de la malaltia. La policia emet aquesta diligència per informar la persona que ha de complir aquesta norma.

Confeccionem 1.012 diligències de confinament des de que es van decretar les mesures exepcionals en el marc de la pandèmia pel #coronavirus.

Prenem les màximes mesures de seguretat per restablir la normalitat amb totes les garanties i el més aviat possible. pic.twitter.com/m1V9KBGTCr — Policia Andorra (@andorra_policia) May 22, 2020

Aquestes dades fetes públiques per la policia arriben justament quan sembla que l'executiu es planteja que la frontera amb França es pugui obrir l' 1 de juny, coincidint amb una nova obertura d'activitats, com els comerços, i tenint en compte que França deixa viatjar els seus nacionals a una distància de 100 quilòmetres. Mentrestant, i pel que fa a la frontera amb Espanya, sembla que aquesta obertura no seria tant imminent.