Millor informació, més estalvi energètic

Andorra la VellaLa ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el president del Col·legi d'agents i gestors immobiliaris (AGIA), Jordi Galobardas, han signat aquest dilluns dos convenis que han de servir per potenciar la col·laboració entre ambdues parts per al foment de les bones pràctiques i l'estalvi energètic. Un es tracta d'un conveni marc que dona empara a la col·laboració entre ambdues parts i un altre ha de servir per impulsar una nova eina digital per informar i calcular el consum dels edificis. En aquest sentit, cal destacar que aquesta nova aplicació servirà com a complement al reglament relatiu al repartiment de costos en instal·lacions tèrmiques centralitzades que es va aprovar al mes de juliol.

La titular de Medi Ambient ha incidit en el fet que el 25% de les emissions de CO2 del país provenen de les edificacions i, per tant, ha subratllat la importància de reduir el consum i apostar per noves energies alternatives als hidrocarburs. L'aplicatiu que es deriva del conveni signat permetrà que els professionals i els propietaris d'immobles puguin tenir la informació sobre el consum d'energia i fins i tot un històric. A més, aquesta eina inclourà noves funcionalitats de l'AGIA. Calvó ha incidit en el fet que aquesta plataforma és un "bon exemple de col·laboració publicoprivada" i ha exposat que hi ha hagut un repartiment dels costos, de tal manera que el Govern s'ha fet càrrec del 60% dels 30.000 euros que ha costat l'aplicació i la resta ha estat abonat per l'AGIA.

Galobardas ha recordat que "la majoria de les calefaccions" dels habitatges del país fan servir hidrocarburs la qual cosa els "preocupa des del punt de vista ecològic i també econòmic". Així, ha lamentat que d'aquesta manera es té molta dependència de l'exterior i també s'està molt sotmès a les variacions de preus. Galobardas ha subratllat, per tant, la utilitat d'aquesta web que permetrà que es pugui tenir una informació que suposarà un estalvi.

Calvó ha recordat que el reglament que es va aprovar al juliol anava acompanyat d'un motor de càlcul per fer el repartiment dels costos de l'energia de forma equitativa i que també es va editar una guia tècnica que facilita l'aplicació. A més ha incidit que per promoure energies alternatives als hidrocarburs hi ha el pla Renova, que de cara a l'any que ve es vol dotar de més pressupost.

Pel que fa al conveni marc, la ministra ha destacat que és "molt genèric" i ara s'haurà d'anar implementant amb diferents accions que es poden tirar endavant de manera conjunta entre l'executiu i l'AGIA.

Zona franca

Quant a la notícia publicada aquest dilluns pel Diari d'Andorra sobre la possible ubicació de la zona franca a l'indret on actualment hi ha la gossera, Calvó ha manifestat que "el servei es garantirà" sigui en aquest indret o en un altre si fos necessari el trasllat de les instal·lacions. Sense voler confirmar que aquesta serà la ubicació definitiva o no, Calvó només ha volgut subratllar que és un servei que pot "assegurar" que es mantindrà "sí o sí".